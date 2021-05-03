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03.05.2021 15:42
Рубрика: Экономика

Контроль за радиацией стал правом и обязанностью властей в регионах

Текст: Александр Емельяненков
Мониторинг радиационной ситуации как неотъемлемая часть государственного экологического мониторинга, который ведется на территории Российской Федерации, дополнен правом и одновременно обязанностью региональных властей заниматься этим в границах своего субъекта федерации - вместе с ГК "Росатом" как федеральным уполномоченным органом.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Закон об этом, вносящий изменения в ранее действующие правила, подписан президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу 10 мая 2021 года.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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С этого дня органы исполнительной власти субъектов РФ наделяются правом принимать участие в осуществлении радиационного мониторинга путем формирования и поддержания территориальных подсистем Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО) на территории России.

Новые нормы закона предусматривают не только права. Они же обязывают уполномоченные правительством РФ федеральные органы, госкорпорацию "Росатом" и региональные органы власти, которые вправе участвовать в государственном мониторинге радиационной обстановки, представлять в ЕГАСМРО и ее функциональные подсистемы фактическую информацию, полученную в ходе мониторинга. Прежде такие сведения представлялись только органами управления использованием атомной энергии и эксплуатирующими организациями.

Фото: РИА Новости
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Как отмечено в комментарии профильного комитета Госдумы по энергетике, "наделение органов исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по мониторингу радиационной обстановки представляется обоснованным и целесообразным". При этом законодатели сошлись во мнении, что координация со стороны федерального государственного органа (ГК "Росатом") в этом вопросе должна быть сохранена.

Напомним, что государственный мониторинг радиационной обстановки в России осуществляется в целях своевременного выявления ее изменений, а также оценки, прогнозирования и предупреждения возможных негативных последствий радиационного воздействия для населения и окружающей среды. Как уже сказано, мониторинг радиационной обстановки является частью государственного экологического мониторинга.

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