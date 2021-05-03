Между Москвой и Минском запущена "Ласточка"

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) запустила поезда "Ласточка" между Москвой и Минском. Первый скоростной состав отправился из Москвы в Минск 30 апреля в 16.00 с Белорусского вокзала столицы. Одновременно такой же состав стартовал от перрона Минского железнодорожного вокзала.

"Открытие движения скоростных электропоездов "Ласточка" по маршруту Москва - Минск позволит связать наши страны надежным, быстрым и комфортным железнодорожным сообщением. Реализация этого проекта повысит транспортную мобильность пассажиров России и Беларуси за счет внедрения современных подходов к перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом", - сказал министр транспорта Виталий Савельев на церемонии отправления.

Время в пути составит менее семи часов. Поезда другого типа преодолевают расстояние между двумя столицами примерно за девять часов. "Сегодня "Ласточка" - самый быстрый поезд между Москвой и Минском, ее время в пути - 6 часов 50 минут, что быстрее других поездов более чем на два часа. Это важно, поскольку каждый час ускорения дает возможность привлечь на маршрут более 200 тысяч человек. Уверен, что проект будет востребован и наши страны станут еще ближе друг к другу. Один из показателей, подтверждающих его уникальность - продажа билетов. Все билеты на первую "Ласточку" были проданы в течение трех с небольшим часов", - сказал Олег Белозёров.

Ежедневно будут курсировать два рейса по зеркальному расписанию: N 717/722 - отправление в 6.20 и прибытие в 13.10 (с остановкой в Смоленске); N 721/718 - отправление в 16.00 и прибытие в 22.55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске). В пути они развивают скорость до 160 км/ч.

"Шаг, который совершили сегодня РЖД и Белорусская железная дорога, поможет тысячам людей решать свои задачи. Это еще и шаг в поддержку экономической интеграции двух государств, благодаря чему мы станем еще ближе, крепче, успешнее и конкурентоспособнее", - сказал Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

На маршруте задействованы "Ласточки" в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении, разработанные специально для комфортабельных путешествий на протяженных маршрутах. Поезда рассчитаны на 345 мест, на выбор пассажирам предложены три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне N 5), эконом и базовый классы. "Ласточки" оснащены системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами.

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.