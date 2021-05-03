Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал приказ об особенностях приема в вузы в 2021 году.

Документ устанавливает новые ключевые даты для абитуриентов 2021 года, а приоритетной формой подачи документов становится дистанционная - через личные кабинеты на сайтах вузов, с помощью сервиса "Поступи в вуз онлайн" и по почте.

Как будем поступать этим летом? Вот основные даты приемной кампании 2021 года:

Не позднее 20 июня - начало приема документов на поступление.

Не позднее 15 июля - вузы публикуют на своих сайтах расписание вступительных испытаний, которые они проводят самостоятельно.

29 июля - завершается прием документов от поступающих с результатами ЕГЭ, и от тех, кто поступает "без вступительных испытаний" (победители и призеры олимпиад).

Важно: сроки окончания приема документов от ребят, которые сдают дополнительные вузовские экзамены, университеты устанавливают самостоятельно.

2 августа - публикация конкурсных списков.

4 августа - окончание приема заявлений о согласии на зачисление от тех, кто поступает на бакалавриат и специалитет без вступительных испытаний и на места в пределах квот.

6 августа - вузы издают приказы о зачислении олимпиадников и тех, кто поступает по квотам.

11 августа - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов в рамках основного конкурса (по ЕГЭ).

17 августа - издаются приказы о зачислении тех, кто поступает по ЕГЭ.

До 1 июня 2021 года все университеты обязаны внести изменения в свои правила приема - и по датам, и по процедуре.

В приказе учтены актуальные сроки окончания учебного года, установленные Минпросвещения России.

Дистанционная форма в эту приемную кампанию разрешена не только для подачи документов. Собственные вступительные испытания вузы также могут проводить удаленно. Это же касается и подачи заявлений об апелляции, заявлений о согласии на зачисление, отзыве уже поданных документов и пр.

Такие меры предлагается установить пока только на кампанию 2021 года в целях предотвращения угрозы распространения COVID-19.

Вместе с тем в приказе есть 14-й пункт, где говорится, что личное участие абитуриентов возможно, если позволит эпидемиологическая обстановка в регионе и будут соответствующие распоряжения региональных властей.

Также как и в прошлом году, оригинал аттестата можно будет предоставить в вуз в течение всего первого года обучения. Зачислять будут по одному документу - согласию на зачисление.

Кстати, изначально правила приема на 2021/2022 учебный год были утверждены осенью 2020 года, и уже тогда в качестве одного из возможных вариантов подачи документов указывалась процедура онлайн-приема.

Справка "РГ"

На 2021/2022 учебный год вузам выделено более 576 тысяч бюджетных мест. В вузы бесплатно смогут поступить порядка 60% выпускников школ. Топовые направления: информационные технологии, педагогика, медицина.