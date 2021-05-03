Москвичей предостерегли от лжесотрудников коммунальных служб

В столице участились случаи, когда мошенники под видом сотрудников коммунальных служб, обманывают москвичи. Подробности рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения. Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается, - подчеркнул Петр Бирюков. - Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это мошенники".

Заместитель мэра рассказал, что нередки случаи, когда в квартиры пенсионеров или пожилых людей приходят злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб. Они предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит.

Уточнить информацию о выезде сотрудников аварийных служб можно по телефонам компаний, которые есть на официальном сайте правительства Москвы.