"Мотоциклисты Словакии" вопреки попыткам многих западных деятелей переписывать историю отдадут дань уважения советским солдатам-освободителям. В субботу байкеры отправились в путь и к 5 мая доберутся в Москву, где в Александровском саду примут участие в торжественной церемонии переноса частицы Вечного огня "для зажжения на территории своей страны".

На странице этого байк-клуба в Facebook сообщается, что огонь в специальной лампаде зажгут от факела, который мотоциклистам передаст глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин. После этого они вернутся в Словакию и зажгут частицы Вечного огня в памятных местах 268 населенных пунктов, в том числе в Братиславе, Зволене, Свиднике.

"76 лет назад Красная армия избавила человечество от "коричневой чумы", - подчеркнули байкеры. - Спустя десятилетия память и благодарность поколению победителей живет в сердцах жителей европейских государств, несмотря на попытки ряда их политических деятелей переписать историю".