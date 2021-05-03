На экранах онлайн-кинотеатров – триллер "Дальний космос"

Три года назад режиссер Джо Пенна получил на Каннском фестивале приз за лучший дебют - фильм "Затерянные во льдах", где двое пытались спастись в ледяном безмолвии Арктики. Теперь в фантастическом триллере "Дальний космос" Пенна вместе с тем же соавтором сценария Райнером Моррисоном разрабатывает примерно ту же коллизию - но уже вдали от родной планеты. Обе картины берут общим качеством режиссуры - умением создать высокий градус напряжения. И огорчают общим грехом драматургии - неумением выстроить сюжет вполне убедительно.

В оригинале фильм называется "Безбилетный пассажир" - "заяц", подлежащий немедленной высадке из транспортного средства. Но в этом случае транспорт - космический корабль, летящий в двухлетнюю экспедицию к Марсу, а безбилетник - зазевавшийся инженер-техник Майкл Адамс, который проверял оборудование перед запуском, попал в ловушку и, никем не замеченный и раненный, остался лежать под крышкой панели, обеспечивающей корабль воздухом. Его случайно обнаружила командир корабля Марина, заметив размеренно капающую с потолка - привет "Графу Монте-Кристо" - кровь.

В экипаже трое: командир Марина, биолог Ким и медик Зое. Согласно новейшему поветрию, две женщины и один мужчина, да и тот не богатырь - его тошнит на взлете. Здесь все строго рассчитано: от космического бортпитания до запасов кислорода. Появление нового пассажира не предусмотрено; к тому же, пребывая в панели снабжения воздухом, он ее безнадежно повредил, и кислорода на четверых не хватит. Астронавтам предстоит страшный выбор: пожертвовать непрошеным гостем или погибать всем.

Переведя акценты фильма с космических приключений и визуальных эффектов в регистр человеческих отношений, к проблеме трагического выбора и способности даже в экстриме оставаться людьми, авторы резко поменяли ожидаемую от межпланетного триллера фантастическую стилистику на бытовую. Вот буднично, без энтузиазма посасывают из спецпакетов питательную жижу, изображающую спагетти карбонара. Вот не могут уснуть от тягостных дум. Вот паникует незваный пассажир: у него дома сестра, ей нужна забота. И чем больше он рассказывает о себе, тем больше товарищи по полету проникаются к нему родственными чувствами - он уже в коллективе. Здесь есть характеры: романтическая мечтательница, уставшая от забот начальница, жесткий прагматик, человек, не мечтавший о героике, но увязший в героических обстоятельствах. И никаких могутных суперменов.

Вторая половина фильма отдана поискам выхода из безвыходной ситуации. Осознание необходимости решения бесчеловечного, невозможного. Скорбным спорам. Перетасовыванию аргументов. Только холодные конструкции интерьера напоминают о том, что мы в космосе. И еще окно рубки, в котором проплывает, удаляясь, Земля. Потом экипаж отважится на безумное предприятие - и пространство распахнется так, что даже закружится голова. Визуальные эффекты предельно лаконичны, но использованы умело и эмоционально: глубина раскрывшейся бездны ощутима почти физически, и предсказать ход событий при всем желании невозможно.

Силу нашего сопереживания обеспечивают не только почти шекспировские дилеммы, но и очень хорошие актеры Тони Колетт (Марина), Анна Кендрик (Зое), Дениэл Де Ким (Ким) и Шамир Андерсон (Майкл). Они даже умудряются в конечном итоге заглушить множество недоумений, которые поначалу одолеют логически рассуждающего зрителя. Невозможно, например, поверить затравке этой истории - в то, как оказался на корабле бедолага Майкл. Ведь до какой же безалаберности нужно дойти на космодроме, если в системах жизнеобеспечения корабля можно забыть человека! Странно выглядит и командир Марина - драматурги не придумали ей действенных функций.

Пока биолог ищет способ добыть органический кислород из своих водорослей, медик помогает раненому, а раненый, оправившись, занят посильным трудом, она в основном паникует, ведет бесплодные переговоры с Землей, пытается сдержать истерику, плачет, взвешивает предложения коллег и требует, чтобы ей ежеминутно докладывали обстановку. Хотя ни помочь, ни повлиять на ход событий она явно не может и остается пассивным наблюдателем, но с властными полномочиями. Австралийская актриса Тони Колетт держит роль исключительно на внутреннем эмоциональном накале, драматургия ей мало помогает.

Но подкупает полное отсутствие обычных штампов космических киноавантюр. Действие развивается не как в триллере, а как в драме, главные роли играют не полыхающие шлюзы звездолетов, а глаза молчаливых актеров. И нравственные итоги фильма лежат не в судьбах существ из Альфа Центавра, а в плоскости человеческих поступков и решений.