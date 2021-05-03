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03.05.2021 22:48
Рубрика: В мире

На Эвересте зафиксирована вспышка коронавируса

Текст: Максим Макарычев
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Вспышка коронавируса на Эвересте ставит под вопрос продолжение сезона восхождений на самую высокую гору в мире. Власти Непала обвиняются в преуменьшении серьезности ситуации в связи с ежедневным ростом числа случаев заболевания. Вспышка заболевания зафиксирована в базовом лагере Эвереста в Непале, открытом для альпинистов, несмотря на пандемию, в результате чего было заражено большое количество прибывших в лагерь иностранных покорителей вершин.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Непал сообщает о рекордном количестве - более 7 тысяч новых случаев заражения в день. Это самый высокий показатель с октября. В отчетах с Эвереста описывается ряд эвакуаций альпинистов с симптомами COVID-19. По информации Guardian, врачи в базовом лагере в частном порядке жаловались, что зараженных не лечат, а министерство здравоохранения страны с трудом удалось убедить проводить ПЦР-тестирование. Новости о нарастающих проблемах с инфицированием появились после того, как правительство Непала объявило о приостановке всех международных рейсов, кроме двух в неделю из Дели с 6 мая до полуночи 14 мая.

"Я вылетела на вертолете из EBC (базового лагеря Эвереста) обратно в Катманду день назад, - написала в Facebook 29 апреля альпинистка из Нью-Йорка Джина Мари Хан-Ли. - Когда я была в больнице в Катманду, у меня был зафиксирован положительный тест на коронавирус. Кроме того, у меня была пневмония. Я провела четыре ночи в отделении интенсивной терапии".

Британский альпинист Стив Харрис был эвакуирован 20 апреля. Первоначально в базовом лагере Эвереста у него был диагностирован высокогорный отек легких, а затем ему поставили диагноз COVID-19. "Меня не спрашивали и не предлагали сделать тест на коронавирус. Через четыре дня меня на вертолете доставили в больницу в Катманду, - сказал он в интервью Daily Mail. - Там я прошел тест, который подтвердил положительный результат на COVID-19 и пневмонию. Я провел неделю в реанимации. Меня выписали из больницы, но мне все еще приходится изолироваться в отеле, поскольку у меня все еще есть положительный тест на COVID-19".

Первый выявленный случай в базовом лагере произошел вскоре после того, как альпинисты начали прибывать на Эверест несколько недель назад. Тогда коронавирус диагностировали у норвежского альпиниста Эрленда Несса, а также у шерпа, работающего на горе. Врач Международного общества горной медицины (ISMM), который анонимно рассказал блогу Explorersweb в минувшие выходные о ситуации в лагере, пожаловался на невозможность выявления случаев COVID-19 во временном медицинском учреждении, созданном на базе Эвереста. По его словам, изнурительные эффекты высоты делают приезжающих западных альпинистов более уязвимыми для коронавируса.

Решение властей Непала вновь открыть Эверест для восхождения в этом году и выдача рекордных 408 разрешений на восхождение, по оценке экспертов, является спорным с учетом пандемии, поскольку начало сезона Эвереста совпало со второй волной инфекций в Индии, которая перекинулась на соседние страны. Это и привело к резкому увеличению числа инфекций в Непале, при этом наибольшее их количество сконцентрировано в районе Катманду, через который должны пройти все иностранные альпинисты.

В мире Юго-Восточная Азия Непал Пандемия коронавируса COVID-19

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