Начал действовать новый "Порядок оказания медпомощи взрослому населению при онкологических заболеваниях", утвержденный Минздравом России. Согласно документу, помощь онкобольным должна оказываться по единым стандартам, вне зависимости от региона. Еще одна важная цель - обеспечить преемственность диагностики и лечения. На что теперь могут рассчитывать онкопациенты, "РГ" рассказал главный внештатный специалист онколог Минздрава России, глава НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Каприн: Задача стоит снизить смертность от новообразований к 2024 году до 185 на 100 тысяч человек. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Это действительно так, что по новому порядку пациент может обратиться в федеральный центр самостоятельно, без направления?

Андрей Каприн: Да. Новый порядок предусматривает возможность самостоятельного обращения в федеральный центр. Для этого необходимо иметь результаты лабораторных, инструментальных и других видов исследований, подтверждающие диагноз и необходимость получения специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной, именно в федеральном центре.

Почему понадобился новый порядок оказания медицинской помощи онкобольным?

Андрей Каприн: С конца 2018 года в нашей стране стартовал федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. Перед нами были поставлены очень серьезные задачи: к 2024 году показатель смертности от новообразований должен снизиться до 185 случаев на 100 тысяч человек, а одногодичная летальность - до 17,3 процента. Все это возможно только при одном условии: онкологическая помощь должна стать доступной и качественной. Мы понимали, что основой всех изменений должна стать идеология индивидуального подхода к каждому пациенту - это было четко сформулировано Минздравом России. Все эти годы поэтапно выстраивался механизм трехуровневой системы онкологической помощи, которая покрывала бы всю страну и приближала помощь к пациенту вне зависимости от того, где он живет. Для этого, например, только за два предыдущих года было открыто более 280 центров амбулаторной онкологической помощи в 72 регионах страны. Поэтому решение текущих задач и целевых показателей, обозначенных нацпроектом "Здравоохранение", по сути, легло в основу трансформации существующих подходов к усовершенствованию онкологической помощи в нашей стране - все это отражено в новом документе. Новый порядок готовился при участии ведущих экспертов - онкологов. В этой работе участвовали Росздравнадзор и ФОМС. Хочу отметить роль пациентских организаций, которые активно отстаивали права и интересы онкологических пациентов.

Какие реальные преимущества вводимые изменения в работе онкослужбы дадут пациентам?

Андрей Каприн: В первую очередь, порядок определяет и регулирует этапы оказания медицинской помощи, стандарты оснащения и штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций по профилю "онкология". Все это приводится к единым стандартам. Для пациентов также крайне важно, что сроки оказания первичной помощи от момента возникновения подозрения на онкозаболевание и до момента получения специализированного лечения и реабилитации пациента синхронизированы с программой госгарантий.

В результате процедура обращения каждого больного за помощью стала понятной и прозрачной, обеспечивается преемственность лечения. Этому, в том числе, поможет новая информационная система ВИМИС, которую сейчас активно внедряет минздрав.

Как это все будет работать?

Андрей Каприн: В каждом регионе специальными актами будут закреплены правила маршрутизации пациента. Они будут включать перечень медицинских организаций, в которые пациент будет направлен для диагностики и лечения в зависимости от вида злокачественного образования. Это существенно ускорит сроки получения помощи, особенно, если учесть, что они теперь строго регламентированы. Причем в этот перечень войдут медучреждения любой формы собственности (как государственные, так и частные), которые участвуют в территориальной программе ОМС и имеют соответствующие лицензии.

За два года было открыто 280 центров амбулаторной онкологической помощи, чтобы приблизить ее к пациентам вне зависимости от того, где они живут

При этом при подготовке порядка полностью сохранена возможность получения высокотехнологичной помощи в федеральных медицинских центрах. Более того, мы учли пожелания пациентов в отношении выбора, согласно новому порядку, пациент теперь сможет обратиться в федеральный медицинский центр по решению онкологического консилиума или даже по собственной инициативе. Однако я хочу еще раз подчеркнуть, что в первую очередь речь идет о сложной хирургии, лучевой терапии и иных видах высокотехнологичной медицинской помощи, которую не всегда легко получить на региональном уровне.

А что вы можете сказать об уровне онкологической помощи, которую больные получают в регионах, ведь не случайно многие, узнав о диагнозе, стремятся попасть в столичные клиники?

Андрей Каприн: Сегодня региональные онкодиспансеры уже достаточно хорошо оснащены высокотехнологичным оборудованием как для диагностики, так и для лечения. С 2019 года специалисты НМИЦ радиологии регулярно выезжают в регионы и проводят мастер-классы "живой" хирургии. Непосредственно в операционных на местах онкохирурги обучаются технике выполнения операций различной сложности у ведущих специалистов страны. Таким образом, многие виды помощи сегодня успешно выполняются в региональных онкологических диспансерах.

Региональные онкодиспансеры хорошо оснащены высокотехнологичным медоборудованием. Фото: Татьяна Андреева/РГ

За последний год, в том числе, и из-за эпидемии, бурно развивалась телемедицина. Чем это направление полезно применительно к работе онкологической службы?

Андрей Каприн: Считаю, очень важно, что в документе предусмотрено проведение консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий.

Прежде всего это отличная возможность получить консультацию специалистов федерального центра, не выезжая при этом из своего региона. То есть самому пациенту не нужно тратить время, деньги и силы на дорогу. В нашей практике мы сталкиваемся с очень непростыми случаями, когда по какой-либо причине больному требуется уточнить диагноз, скорректировать план лечения, продумать новые варианты оказания помощи, когда все стандартные методы уже исчерпаны. К сожалению, все еще большой проблемой являются ситуации с поздней диагностикой. Во всех этих случаях на помощь специалистам в регионе и их пациентам приходит телемедицинский консилиум с врачами нашего Центра.

При необходимости, в таком консилиуме могут участвовать специалисты сразу нескольких специальностей - хирург, радиолог, химиотерапевт. Мы совместно с коллегами обсуждаем каждого конкретного пациента и вырабатываем решение по дальнейшей тактике его наблюдения и лечения.

Процедура обращения каждого больного за помощью теперь стала понятной и прозрачной, обеспечивается преемственность лечения

Телемедицинские консультации становятся все более востребованными. Если раньше подобных консультаций было около 1000-2000 в год, то за 2020 год мы провели более 4500 дистанционных телеконсилиумов, а в 2021 году проходит уже около 600 консилиумов в месяц.

То, что теперь порядок проведения телемедицинского консилиума регламентирован - станет очень важным подспорьем в лечении пациента. Кстати, если в ходе такого консилиума мы понимаем, что пациент может получить необходимое лечение только в нашем Центре, мы приглашаем его к нам. Мы не отказываем никому.