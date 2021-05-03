Названа страна - лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19

Бразилия превращается в гигантскую "лабораторию" по выведению новых штаммов коронавируса, поскольку пандемия COVID-19 в этой стране остается вне контроля властей и без должного санитарного контроля. Об этом в интервью РИА Новости заявил Доминго Альвес, профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу.

По словам ученого, "идеальный шторм" инфицирования привел к тому, что Бразилия превратилась в страну-лабораторию коронавируса, а уже известный список новых штаммов является лишь вершиной айсберга, мутаций коронавируса должно быть намного больше, чем выявлено на сегодняшний день. Альвес предупредил, что в группу риска начинают входить все более и более молодые люди, а также беременные женщины.

На минувшей неделе национальный Институт Бутантана, который занимается разработкой бразильской вакцины против коронавируса, сообщил об обнаружении в стране новых штаммов вируса SARS-CoV-2, сообщает издание Brazilian Report. Исследователи зафиксировали в штате Cан-Паулу первые случаи заражения новым вариантом коронавируса, обнаруженным в Швейцарии. Это открытие подтверждает обеспокоенность экспертов в области здравоохранения Бразилии. В связи с медленным внедрением вакцины в этой стране и неконтролируемой передачей инфекции Бразилия рискует превратиться в настоящую чашку Петри для новых вариантов мутаций, констатирует издание. Чашкой Петри в химии называют прозрачный лабораторный сосуд в форме невысокого плоского цилиндра.

Исследователи полагают, что в Бразилии уже циркулируют от 60 до 100 вариантов коронавируса, большинство из которых остаются неустановленными. Институт Бутантан также подтвердил новый случай южноафриканского штамма. В отличие от швейцарской мутации южноафриканский вариант вызвал большую озабоченность экспертов, поскольку показал свою большую степень передачи. Влияние вакцин на эти мутации коронавируса по-прежнему остается неопределенным.