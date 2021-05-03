NI: Байден подталкивает Россию и Китай к союзу

Заявления президента США Джо Байдена в адрес России и Китая подталкивают Москву и Пекин к союзу, что может закончиться катастрофой для США. Такое мнение высказывается в журнале The National Interest.

По словам автора статьи, Россия и КНР готовы создать единый фронт против Запада. Он обращает внимание, что Москва и Пекин уже "предприняли беспрецедентные меры противодействия санкциям администрации Байдена". "На горизонте маячит стратегическая угроза: возможность китайско-российской координации для сдерживания Запада", - отмечается в статье.

Автор напоминает, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил о заинтересованности Москвы в формировании коалиции стран, объединенных против "односторонних санкций", подобных тем, которые вводятся западными правительствами в отношении России и Китая. Пекин, со своей стороны, дал понять, что готов поддержать Россию в этом вопросе.

"Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия", - предупреждает The National Interest.

Кстати, в другой статье, вышедшей в этом журнале, отмечается, что у Байдена есть неплохие шансы наладить отношения с Москвой, если саммит глав России и США все же состоится (на таких встречах иногда принимаются прорывные решения), но в то же время будет вестись рутинная работа на более низком уровне, будут восстановлены соглашения в сфере международной безопасности, из которых США вышли при Дональде Трампе.