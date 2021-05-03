Новый посол России в Минске приступил к своей миссии

Новый посол России в Минске Евгений Лукьянов вручил копии верительных грамот главе белорусского МИД Владимиру Макею.

Министр поздравил российского дипломата с началом миссии в республике и выразил надежду на его активную работу для дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой, сказано в сообщении, распространенном российским посольством. Макей и Лукьянов обсудили сотрудничество двух стран и взаимодействие в рамках интеграционных объединений. Евгений Лукьянов назначен послом РФ в Минске 25 марта. Ранее эту должность занимал Дмитрий Мезенцев, который 19 марта назначен Государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси. Лукьянов (родился в 1951 году) в 2016-2021 годах был послом России в Латвии, ранее занимал пост замглавы Совбеза РФ.