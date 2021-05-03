Около трети мексиканцев подверглись заражению коронавирусом

По данным исследования случайных проб крови, взятых в период с февраля по декабрь, к концу 2020 года до одной трети мексиканцев могли подвергнуться воздействию коронавируса. Антитела были обнаружены в 33,5 процентов проб из банков крови и медицинских лабораторных тестов в Мексике, не связанных с COVID-19. Уровни варьировались в зависимости от региона: самый высокий уровень был зафиксирован на северо-западе страны, от Нижней Калифорнии до Чиуауа, в 40,7 процента. Самый низкий был в западных штатах - 26,6 процентов. В целом, в районах вдоль границы с США этот показатель был выше, отмечает Associated Press.

Виктор Борха из Мексиканского института социального обеспечения сказал, что этот показатель, возможно, вырос в среднем на 10 процентных пунктов по стране после резкого роста числа заболевших в январе. Но даже если уровень заражения в настоящее время достигает 43,5 процентов, Борха подчеркнул, что страна все еще далека от коллективного иммунитета. Власти предположили, что при почти 350 тысячах смертей, связанных с вирусом, и около 40 миллионов мексиканцев, подвергшихся инфицированию, уровень смертности в стране может составить чуть менее 1 процента. Более того, исследование показало, что около 86 процентов инфицированных выработали эффективные антитела, а около 14 процентов их не имели и могут быть инфицированы.

Мексиканские власти также объявили, что во вторник они выявили три случая южноафриканского варианта. Варианты из Великобритании и Бразилии уже были обнаружены в стране. К началу марта количество смертей, связанных с COVID-19, достигло 316 344 человека. Однако в стране проводится так мало тестов, что многие люди умирают, не пройдя тестирования. Мексикой было получено около 22,6 миллиона доз вакцины и сделано почти 17 миллионов прививок. Процесс вакцинирования охватил более 12 миллионов человек, некоторые из которых получили две дозы. Это небольшой показатель для страны с населением 126 миллионов человек, отмечают наблюдатели. Мексика вакцинировала многих своих пожилых граждан и планирует начать вакцинацию людей в возрасте от 50 до 59 лет в мае.