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03.05.2021 14:34
Рубрика: В мире

Парламент Армении провалил голосование по кандидатуре премьера

Текст: Юрий Когалов

Парламент Армении на прошедшем сегодня голосовании не стал поддерживать кандидатуру и.о. главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Сделано это было специально, чтобы инициировать досрочные парламентские выборы.

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Как передает news.am, кандидатуру Пашиняна поддержал лишь 1 депутат, 3 выступили "против" и 75 - воздержались. При этом депутаты от партий "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" не приняли участия в голосовании.

Если через неделю история повторится, парламент будет распущен, а выборы - официально назначены. Как ожидается, они пройдут 20 июня.

Сам Пашинян ранее предупредил, что если политические силы нарушат договоренности и выдвинут кандидатов на пост главы армянского кабмина, то его фракция "Мой шаг" изберет нового премьера.

Напомним, 25 апреля Пашинян подал в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. До этого момента он продолжит исполнять обязанности премьер-министра.

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