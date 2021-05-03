Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древневосточных церквей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой глав древних восточных церквей, которые в 2021 году отметили ее в один день с Русской православной церковью - 2 мая.

Среди тех, кого он поздравил, - патриарх Коптский Тавадрос II, глава Сирийской Ортодоксальной Церкви Святейший Патриарх Мар Игнатий Ефрем II, Святейший Патриарх-Католикос Эфиопский Абуна Матфий.

- В нынешнее непростое время наши сердца согревает радость о Воскресшем Спасителе, - говорится в поздравлении патриарха.

Он призвал их не "страшиться ниспосылаемых нам испытаний и скорбей сего мира, ибо Бог наш победил мир" и пожелал главам Древних Восточных Церквей "пасхальной радости и щедрой помощи Вседержителя в дальнейших ответственных трудах".

До этого в сам праздник Пасхи патриарх Кирилл направил поздравления также Предстоятелям Поместных Православных Церквей - Блаженнейшему Патриарху Антиохийскому Иоанну X, Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всея Грузии Илии II, Святейшему Патриарху Сербскому Порфирию, Блаженнейшему Патриарху Румынскому Даниилу, Святейшему Патриарху Болгарскому Неофиту, Блаженнейшему Архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, Блаженнейшему Митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, Блаженнейшему Митрополиту всей Америки и Канады Тихону.

- Торжествуя о восстании Спасителя из мертвых, мы возвещаем сию непреложную истину христианской веры, воздаем благодарение Творцу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом и прославляем Его неизреченную любовь к человеческому роду, - написал он в поздравлении.