Первого мая стартовал новый железнодорожный круиз "Гостеприимный Кавказ". Маршрут начался с Павелецкого вокзала Москвы и следует семь дней и шесть ночей с остановками в Новороссийске, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Грозном, Дербенте и Волгограде.

По информации Ассоциации туроператоров России, состав сформировали на базе туристического поезда, а концепция круиза разработана по принципу "поезд - отель": ночи путешественники проводят в пути, а днем их ждет насыщенная экскурсионная программа, которую самостоятельно подготовить и реализовать самим туристам за неделю крайне сложно.

Так, в Новороссийске запланировано посещение Абрау-Дюрсо, экскурсия "150 игристых лет" с дегустацией знаменитых напитков Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" и прогулкой у озера Абрау. В Ессентуках туристов ждет знакомство с лечебными источниками, в Пятигорске планируется посещение парка "Цветник", знаменитого Провала, места дуэли Лермонтова, и Свято-Георгиевского монастыря.

Кисловодск порадует курортным парком и нарзанными источниками, поющим фонтаном и прогулкой на электромобилях. Грозный удивит уникальными памятниками природы и архитектуры: Нихалоевские водопады, Аргунское ущелье и мечеть "Сердце Чечни".

А вот в Дагестане туристам придется выбирать: или поездка в Сулакский каньон с посещением уникального Бархана Сарыкум и удивительного "моря в горах" - Чиркейского водохранилища, или знакомство с Дербентом, древней цитаделью Нарын-Кала и неповторимой кухней южного Дагестана.

Коридоры поезда украшают фото с достопримечательностями тура. Фото: vesti.ru

В финальной точке маршрута - Волгограде - путешественников ждет обзорная экскурсия по Городу-герою, посещение Мамаева кургана и теплоходная прогулка по Волге.

В общем, за неделю туристы смогут узнать и почувствовать дух, традиции, гостеприимство и радушие южных республик и регионов России.

- Наверняка железнодорожный круиз будет пользоваться популярность при условии приемлемой стоимости тура и комфортных условий, - рассказала "РГ" председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина. - Российские туристы не избалованные, а знающие. Им необязательно нужны крабы и кальмары, достаточно комплексного питания, а в перерывах - чая или кофе, возможно, легкого вина и угощений-закусок. К сожалению, у нас часто бывает, что сервис, который в Европе считается нормой, у нас преподносят как уровень VIP.

Стоимость железнодорожного круиза на одного человека при двухместном размещении в СВ составит 66 950, в люксе - 73 900 рублей. Одноместное размещение выйдет дороже: в СВ - 99 700, в люксе - 114 600 рублей. Поездка для детей от 10 до 17 лет в СВ обойдется от 66 950, в люксе - от 73 900 рублей. Проезд ребенка до 10 лет в СВ будет стоить 50 300, в люксе (при размещении с двумя взрослыми) - 40 400 рублей.

В таком вагоне-ресторане и свадьбу можно сыграть. Фото: vesti.ru

Кстати, по программе туристического кешбэка тур обойдется дешевле. Так, например, при выборе программы с двухместным размещением в вагоне СВ кешбэк на человека составит 13 390, при выборе одноместного размещения в люксе на карту "Мир" вернется 20 000 рублей. В стоимость круиза входят проезд, транспортно-экскурсионное обслуживание, входные билеты на туристические объекты и питание. Что важно, для посадки в поезд тест на коронавирус не требуется.

В мае запланированы еще три заезда 8, 15 и 22 мая. Если тур будет пользоваться успехом, то планируется назначить дополнительные даты.

Комментарий

Алексей Цыганов, помощник заместителя председателя Совета Федерации РФ, автор законопроекта об электронных туристических визах:

- Сама идея путешествия железнодорожным транспортом с высоким уровнем комфорта далеко не нова. С 80-х годов XIX столетия такие путешествия начали осуществляться на самом знаменитом в мире поезде "Восточный Экспресс", так зарождался новый вид отдыха. Компания ОАО РЖД предлагает уже более 10 вариантов туристических поездок на поездах по различным туристским маршрутам. Среди них есть поездки из Москвы во Владивосток или из Москвы в Пекин по легендарному Транссибу на поезде класса люкс "Императорская Россия". К празднику Великой Победы запускается круговой туристический поезд по местам воинской славы: Москва - Прохоровка - Ржев - Москва. Фактически туристические поездки на поездах охватывают почти всю Россию, и вот теперь новый туристский маршрут на Кавказ.

Подготовил Андрей Полынский