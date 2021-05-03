Пять театральных премьер праздничного мая

В мае в Большом театре покажут оперы "Дневник Анны Франк" и "Белая роза", в МХТ имени А. П. Чехова - "В окопах Сталинграда". В Мастерской Петра Фоменко устроят генеральную репетицию "Дон Жуана", в Театре Вахтангова экспериментируют с гоголевскими "Мертвыми душами", а Константин Богомолов вернет на сцену Театра на Малой Бронной "Покровские ворота".

"Дневник Анны Франк. Белая роза" в Большом театре

Этот спектакль соединил две одноактные оперы - "Дневник Анны Франк" (1969) и "Белая роза" (1986). Обе эти истории, подлинные и трагические, объединяют главные герои - еще совсем молодые люди, оставшиеся один на один с жестокостью окружающего мира, приближающейся смертью и своими мыслями.

"Дневник Анны Франк" - история девочки-подростка, которая вместе со своей семьей и несколькими знакомыми более двух лет вынуждена была скрываться в тайном убежище, устроенном в одном из домов в самом центре оккупированного немцами Амстердама. Дневник после смерти Анны издал ее отец, и он стал важным свидетельством Холокоста. Григорий Фрид прочитал его на русском языке и написал музыку непосредственно на сокращенный литературный текст, как бы рассказанный от первого лица, что и определило жанр сочинения - моноопера.

К сюжету о "Белой розе" (так называлась антифашистская подпольная организация, которую организовали студенты и преподаватели Мюнхенского университета в 1942 году) немецкий композитор Удо Циммерман обращался дважды: первая "Белая роза" была впервые исполнена в 1967 году, вторая более камерная - в 1986 году.

"Можно сказать, что я двадцать лет писал оперу о "Белой розе", хотя на самом деле это совершенно другое произведение. Первая "Белая роза" - опера в духе послевоенной эпохи, где все события изображены на сцене… Теперь меня интересуют только два человека - девушка и юноша, с голыми руками, без оружия объявившие бой фашизму", - рассказывал Удо Циммерман.

Ханс и Софи Шоль приговорены к смертной казни за расклеивание листовок. Опера длится всего час, и столько же осталось жить главным героям. Они остаются одни во мраке тюремной камеры, наедине со своими мыслями, страхами, воспоминаниями и видениями. Проповедуя принцип "абсолютной правдивости", автор с точностью документалиста высвечивает тонкие переходы и градации чувств своих героев, он далек от идеализации и не стремится представлять их мучениками. Но ставит перед зрителями важную проблему ответственности каждого в этом сложном современном мире.

Спектакль поставил известный европейски режиссер Ханс-Йоахим Фрай. Дирижер-постановщик - Филипп Чижевский.

"В окопах Сталинграда" в МХТ имени А. П. Чехова

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Сергей Женовач поставил спектакль, а точнее монологи о войне "В окопах Сталинграда" по одноименной повести Виктора Некрасова.

Свою первую книгу о войне "В окопах Сталинграда" Виктор Некрасов написал в 1946 году, честно рассказав о своих сверстниках, обычных молодых ребятах, плечом к плечу с которыми он сражался за Сталинград. Именно им предстояло переломить ход войны. И книга, как и спектакль, - не про войну, а про людей, о том, как в этом аду выплавляются сверхлюди, герои.

"Нам хотелось высказаться к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас вокруг этой темы столько ведется разных разговоров, неверные оценки, наговоры. Война для многих уже не Отечественная, а только Мировая. Мне кажется, это неправильно. Для своей работы я выбрал честную повесть Виктора Платоновича Некрасова "В окопах Сталинграда". Это полностью мужская история", - приводит слова Сергея Женовача пресс-служба.

В ролях: Артём Быстров, Сергей Сосновский, Олег Гаас, Владимир Любимцев, Александр Усов, Алексей Варущенко, Алексей Краснёнков, Евгений Сытый, Дмитрий Сумин и многие другие, а также студенты Школы-студии МХАТ.

"Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" в Мастерской Петра Фоменко

Дмитрий Крымов поставил в Мастерской Петра Фоменко свой новый спектакль "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция". Получился "Театральный роман", решенный в ситуации генерального прогона знаменитой оперы. Сюжет оперы органично встраивается в обстоятельства жизни режиссера-постановщика, а музыкальный материала тесно переплетается с отношениями, человеческими и производственными, людей театра.

"Мы делаем спектакль - сказку, театральную сказку. Сюжет осложняется тем, что иногда ты сам не знаешь, чего ты хочешь и даже что и кого ты любишь. А завтра у тебя премьера Моцарта. И тогда можно убить кого-то не того. В этой сказке будет и металлургический завод в Кривом Роге, и коктебельские камушки, и попытка объяснить, чем отличаются свои художественные штампы от своих же художественных приёмов, и воздушный шарик, который должен лежать в левом кармане пиджака как талисман - на удачу. Настоящий снег, настоящая земля и настоящее пение. А кончится всё хорошо… Ну, как и положено в сказке", - рассказывает Дмитрий Крымов.

Главные роли исполнят Евгений Цыганов, Тагир Рахимов, Вениамин Краснянский, Александр Моровов, Рифат Аляутдинов, Кирилл Коренейчук, Игорь Войнаровский, Александра Кесельман, Полина Айрапетова, Роза Шмуклер и многие другие.

"Мертвые души" в Театре Вахтангова

Галопад в двух действиях "Мертвые души" в Театре Вахтангова поставил Владимир Иванов. Главные роли исполнили Мария Аронова и Владислав Гандрабура.

Чтобы объяснить, что такое галопад, обратимся к бессмертному тексту Николая Васильевича Гоголя: "Галопад летел во всю пропалую: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский - всё поднялось и понеслось".

Галопад (от французского galopade) означает бальный танец в быстром темпе. Первое упоминание о нем встречается в 1825 году в "Правилах для благородных общественных танцев" в 1825 году. У Гоголя галопад тоже появляется не случайно, он создает ощущение несущейся в невероятном вихре жизни, потерявшей надёжную точку опоры.

"Первоначально наш спектакль назывался "Галопад", но мы остановились на более традиционном "Мёртвые души". Галопад - особая пляска, в которой кавалер с дамой, обняв друг друга, скачут оба вместе. В этой фразе, в этом определении смысл и квинтэссенция идеи нашего спектакля, который станет гимном актёрству, Театру. Это главное, так как Гоголь бездонен, это невероятный автор, и мы понимаем, что можем показать только одну его сторону", - объясняет режиссер Владимир Иванов.

"Покровские ворота" в Театре на Малой Бронной

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной в мае выпускает очередную премьеру - спектакль "Покровские ворота" по пьесе Леонида Зорина.

Для театра выбор совсем не случайный: именно здесь в 1974 году впервые сыграли эту пьесу уже известного к тому времени драматурга и сценариста. Тогда за постановку взялся Михаил Козаков.

Константин Богомолов - известный мастер конспирации, поэтому до дня премьеры никто не узнает, как распределились роли. Тем интереснее попробовать угадать, какая роль досталась, например Игорю Вернику, Владимиру Хабарову, Александре Ребенок, Александре Ревенко, Александру Семчеву, Ирине Старшенбаум или Василисе Перелыгиной.

Пространство и костюмы создает главный художник Театра на Бронной и бессменный соавтор Богомолова Лариса Ломакина. Над мультимедиа работает видеохудожник Алан Мандельштам.