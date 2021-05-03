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03.05.2021 16:45
Рубрика: В мире

Пивной фестиваль "Октоберфест" в 2021 году не состоится

Текст: Юрий Когалов
Фото: LUKAS BARTH-TUTTAS/EPA Фото: LUKAS BARTH-TUTTAS/EPA
Фото: LUKAS BARTH-TUTTAS/EPA

Фестиваль пива "Октоберфест", который ежегодно проходит в Мюнхене, отменен из-за пандемии коронавируса. Как пишет Bild, такое решение региональные власти принимают второй год подряд.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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По словам премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера и обер-бургомистра Мюнхена Дитера Райтера, "как и в 2020 году, в 2021 году "Октоберфеста" не будет". Как уточнил Райтер, это было непростое решение. "Это также позор для многих друзей "Октоберфеста", - добавил он.

Ранее обер-бургомистр Мюнхена уже выражал опасения, что фестиваль придется отменить.

"Нельзя сказать, что пандемия хоть как-то утихает, и поэтому сейчас трудно представить, что самый большой фольклорный фестиваль в мире может состояться", - заявил Райтер на прошлой неделе.

Изначально планировалось, что "Октоберфест" пройдет с 18 сентября по 3 октября​​​. В фестивале традиционно принимают участие порядка 6 миллионов человек. В 2019 году мероприятие принесло в бюджет Мюнхена около 1,23 миллиарда евро.

Последние опросы показали, что большинство (69 процентов) жителей Баварии выступают против проведения в этом году "Октоберфеста". 21 процент высказался за организацию фестиваля, несмотря на пандемию коронавируса.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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