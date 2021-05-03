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03.05.2021 07:58
Рубрика: В мире

Полицейские в США проигнорировали вакцинацию

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Офицеры полиции в Америке были одними из первых рядовых сотрудников, получивших приоритетный доступ к вакцинам от коронавируса. Однако полицейские в США не горят желанием прививаться: их показатели вакцинации ниже или примерно такие же, как у населения в целом, согласно данным, предоставленным Washington Post некоторыми из крупнейших правоохранительных органов страны.

Фото: AP Photo/Ted S. Warren
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Эксперты отмечают, что нежелание полиции делать уколы угрожает не только их собственному здоровью, но и безопасности людей, за которых они несут ответственность, осуществляя их охрану, наблюдение и патрулирование. По словам официальных лиц, в столичном управлении полиции Лас-Вегаса только 39 процентов сотрудников получили хотя бы одну дозу, по сравнению с более чем 50 процентами взрослых, сделавших ее. В Атланте вакцинированы 36 процентов офицеров. Наконец, лишь 28 процентов сотрудников отделения полиции Колумбуса - крупнейшего полицейского управления Огайо, сообщили, что им сделали прививку.

"Я думаю, что это неприемлемо", - сказал Джо Ломбардо, глава полиции Лас-Вегаса и шериф округа Кларк, о нежелании сотрудников вакцинироваться. Цифры рисуют тревожную картину: эксперты считают, что из-за того, что офицеры страдают диабетом, сердечными заболеваниями и другими болезнями, их нерешительность подвергает их большему риску серьезного заболевания коронавирусом. Согласно данным, собранным Национальным мемориальным фондом сотрудников правоохранительных органов, в прошлом году полицейские умирали от COVID-19 гораздо больше, чем от всех других болезней вместе взятых.

Неуверенность полиции также означает, что офицеры могут быть векторами распространения коронавируса среди уязвимых людей, с которыми они взаимодействуют во время проверки документов, реагирования на звонки в службу спасения и выездов на место происшествия. Это может помешать попыткам восстановить доверие общества к полиции в момент повышенного внимания к ней после того, как в прошлом месяце был осужден бывший офицер Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве Джорджа Флойда. "Полиция контактирует с людьми, - сказала Шарона Хоффман, профессор права и биоэтики в Университете Кейс Вестерн Резерв. - Представьте, что в машине есть ребенок, который не вакцинирован. Люди хотели бы знать, защищен ли полицейский, подходящий к окну их автомобиля".

Неоднозначное отношение к иммунизации отмечено и среди других "передовых" сотрудников. Всего 52 процента медицинских работников, опрошенных The Washington Post и Фондом семьи Кайзеров, заявили, что получили по крайней мере одну дозу вакцины. По мнению экспертов в области биоэтики и общественного здравоохранения, одно из решений кроется в том, чтобы сделать вакцинацию для них принудительно-обязательной, как это начали делать некоторые медицинские учреждения и высшие учебные заведения. Но руководители департаментов и представители профсоюзов заявили в интервью, что такие требования могут иметь неприятные последствия или привести к длительным судебным разбирательствам. Из более чем 40 крупных городских управлений полиции, с которыми связались журналисты ихдания, ни одно не сделало вакцинацию обязательной для сотрудников. Это отражает убеждение офицеров и их профсоюзов в том, что сделать прививку - это сугубо личное решение сотрудника.

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