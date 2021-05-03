Пользователям рассказали о скрытой настройке для ускорения смартфона

С помощью ограничения количества фоновых процессов можно расчистить оперативную память смартфона и повысить скорость его работы.

О скрытой функции, которая прячется в настройках, рассказал сайт Hi-tech Mail.ru.

Раздел под названием "Лимит фоновых процессов" открывается при активации параметров разработчика. Для этого нужно открыть "Настройки - Сведения о телефоне - Сведения о ПО" и несколько раз подряд нажать на пункт "Номер сборки". После этого появится сообщение об активации меню "Параметры разработчика".

Затем в появившемся меню необходимо найти пункт "Приложения - Лимит фоновых процессов". Отмечается, что ограничение затрагивает только процессы приложений сторонних разработчиков, но не системные службы. Для неторопливых устройств рекомендуется установить лимит в один или два процесса, для девайсов пошустрее - в четыре процесса.

Использовать эту настройку рекомендуется только в случае крайней необходимости - если смартфон работает нормально, то активировать ее не стоит, пишет издание.