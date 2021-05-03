Посол РФ: Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в ближайшие месяцы

Чартерные рейсы между РФ и курортами Египта могут быть восстановлены в ближайшие месяцы. Об этом, как передает ТАСС, заявил посол России в Каире Георгий Борисенко.

Дипломат напомнил, что "23 апреля президенты двух стран Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря". "Теперь необходимо, чтобы авиационные власти и органы безопасности завершили весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения", - пояснил посол, добавив, что работа в этом направлении уже ведется. "Мы надеемся, что его удастся восстановить в ближайшие месяцы", - заявил Борисенко.

По его словам, в аэропортах ряда курортов были серьезно повышены меры безопасности. Однако вопрос возобновления авиарейсов будет зависеть также от ситуации с пандемией коронавируса. Как отметил посол, в настоящее время ситуация стабильна, многим работникам турсферы в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе сделали как минимум первую прививку.

"Надеемся, что в скором времени российские самолеты смогут прилететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Граждане России очень ждут этой возможности, момента, когда смогут насладиться прекрасным египетским солнцем и Красным морем", - цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа". Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Регулярные рейсы были возобновлены между нашими странами в 2018 году, чартерное авиасообщение остается закрытым до сих пор.