Премьеры недели по ТВ и в Сети с 3 по 9 мая

Никогда ранее так поздно не приходили сетки телеканалов в СМИ. Все потому, что программные директора срочно их переверстывали к майским праздникам. Зато для зрителя выбор больше, чем обычно. В этой подборке - о самых интересных премьерах недели. А вот что покажет ТВ, что появится в онлайн-кинотеатрах ко Дню Победы мы собрали отдельно и опубликуем на сайте "РГ" накануне, утром 8 мая.

1. Сериал "Неопалимая Купина"

На Первом канале 4-7 мая в 21:20. Сериал снят по мотивам повестей "Неопалимая Купина" и "Встречный бой" Бориса Васильева, автора "А зори здесь тихие". Сюжет - драматичная история обычной русской женщины в послевоенное время - 1945-1947 годы. Бывший командир пехотной роты Антонина Иваньшина, прошедшая пекло войны в разведке, возвращается с фронта. Оказывается, что вне войны может быть еще тяжелее, чем на ней... Режиссер - Дмитрий Тюрин ("Триггер", "Магомаев"). В главных ролях: Клавдия Коршунова, Даниил Страхов, Артем Быстров, Алексей Кравченко и Елизавета Арзамасова.

2. Сериал "Соседи", новые серии

На "России 1" 6 и 7 мая в 13:40. Непримиримых соседей - деревенских Ширшиковых (Юлия Ауг, Владимир Тимофеев) и городских Кораблевых (Елена Валюшкина и Евгений Сидихин) - снова ждут страсти. Едва утихшая война между ними начинается с новой силой... В ролях: Елена Валюшкина, Евгений Сидихин, Юлия Ауг, Владимир Тимофеев, Константин Чепурин, Михаил Васьков, Александр Семчев, Евгений Серов, Алексей Якубов, Дарья Семенова и другие.

Кадр из сериала "Соседи" Фото: Россия 1

3. Спецвыпуск шоу "Маска"

Зрители смогут вновь насладиться лучшими моментами представления на НТВ 3 мая в 22:00. Финал второго сезона шоу "Маска" на НТВ был 2 мая в 20:10. В этот вечер вся страна, наконец, узнала имена тех, кто почти три месяца скрывался под масками Змеи, Ламы, Крокодила и Зайца. Но главное - кто из четверки стал победителем проекта. Сразу после финала, в 23:00, участники и жюри шоу "Маска" пришли в студию программы "Звезды сошлись", где обсудили финал второго сезона. А уже 3 мая, в 00:30 НТВ показало шоу "Я" председателя жюри "Маски" Филиппа Киркорова.

4. Первый сольный концерт Артура Пирожкова

НТВ, 6 мая в 23:40. На сцене Crocus City Hall юморист, музыкант, актер и просто многогранная личность представил шоу, телеверсию которого подготовил канал НТВ. Зрители услышат такие хиты, как "Чика", "Зацепила", "Челентано", "Пэрэдайс" и многие другие. Поздравить и поддержать Артура Пирожкова придет Вера Брежнева, вместе они исполнят несколько песен.

5. Сериал "Пять минут тишины. Новые горизонты"

НТВ, 4-7 мая в 20:20. Спасатели отряда 42-21 получают назначение в Ульяновскую область, где за полгода им нужно воспитать молодые кадры и наладить работу нового подразделения. Им и так непросто налаживать отношения с новыми коллегами, а тут еще в противоборство вступают внешние силы: в городе идет борьба за местный завод. В ролях: Роман Курцын, Игорь Лифанов, Олег Андреев, Александр Кудренко, Дмитрий Мальцев и другие.

6. Сериал "Прощай, любимая"

НТВ, 4-5 мая в 23:35. В одном из парков Москвы находят труп 40-летней женщины - педагога по фортепиано Маргариты Сотниковой. Экспертиза показывает, что женщина умерла от инсульта, поэтому полиция не спешит заводить уголовное дело. Однако муж погибшей, банковский аналитик и бывший математик Владимир Сотников, уверен, что его жену убили. Он начинает собственное расследование... В ролях: Константин Лавроненко, Полина Агуреева, Александра Урсуляк, Александр Гришин, Роза Хайруллина, Аглая Шиловская и другие. Режиссер-постановщик - Алена Званцова.

Кадр из ериала "Прощай, любимая" Фото: НТВ

7. Фильмы и программы к 75-летию Владимира Бортко

Режиссер, сценарист и продюсер празднует юбилей 7 мая. На телеканале "Россия - Культура" пройдет показ его картины "Петр Первый. Завещание", которая была снята в 2011 году по мотивам романа Даниила Гранина "Вечера с Петром Великим" . Эфир - 4-7 мая в 22:10 и 22:00. А в программе "Линия жизни" Владимир Бортко расскажет о себе и ответит на вопросы собравшихся в студии зрителей. Напомним, какие проекты снимал мастер: "Блондинка за углом", в главных ролях - Андрей Миронов и Татьяна Догилева, экранизация повести Булгакова "Собачье сердце", "Афганский излом" с Микеле Плачидо, "Цирк сгорел, и клоуны разбежались...", "Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита".

8. Сериал о зумерах "Секс, инста, экзамены"

На Start с 5 мая. Винницкая школа, одиннадцатиклассники готовятся к выпускным экзаменам. Саша планирует стать президентом школы, никто не сомневается, что она одержит победу на выборах. Но находится компромат, и вся школа узнает об ее сексуальных фантазиях, которые Саша публикует в соцсетях под чужим ником. В сериале снимались студенты театрального вуза КНУТКТ им. И. Карпенко-Карого. Режиссер - Антонио Лукич ("Мои мысли тихие"), автор идеи - Ирина Никончук.

Кадр из сериала "Секс, инста, экзамены" Фото: Видеосервис START

9. Проект "Артефакты. Культурный детектив", второй сезон

Премьера состоялась 30 апреля в мультимедийном сервисе Okko, телепремьера - 1 мая на телеканале "Моя Планета", это была серия "Русская Атлантида". Выпуски будут выходить и дальше. 7 и 8 мая - "Палехский Ренессанс", 14 и 15 мая - "Воронцовский дворец", 21 и 22 мая - "Да Винчи советского кино" и 28 и 29 мая - "Сад Чехова". Также в преддверии старта нового сезона выпуски первых пяти квест-фильмов появились в открытом доступе на канале национального проекта "Культура" в Youtube. Основной технологией каждого квест-фильма стала субъективная съемка POV с использованием специального шлема. Благодаря ей, аудитория увидит реальность глазами популярного ведущего телеканала "Моя Планета" Андрея Понкратова.

Фото: Okko

10. Документальный фильм "13-й"

Трехсерийный документальный фильм, созданный в 2010 году сценаристом Ольгой Любимовой и режиссером Александром Замысловым. На ТВ-3 4 мая в 1:15 и в 23:00. Перед ним - драма "12" режиссера Никиты Михалкова - фильм, выдвинутый в свое время от России на "Оскар", обладатель приза кинофестиваля в Венеции. Документальная лента построена на основе бесед с актерами, записях репетиций и материалов со съемочной площадки ленты Михалкова, в которой снимались Валентин Гафт, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Алексей Петренко, Юрий Стоянов, Сергей Газаров, Михаил Ефремов, Алексей Горбунов, Сергей Арцибашев, Виктор Вержбицкий, Роман Мадянов и сам Никита Михалков.

11. Концерт мастеров культуры России и Китая

"Россия - Культура", 3 мая в 19:20 Событие посвящено 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Концерт соберет ведущих исполнителей двух стран, которые представят сольные номера и сцены из классических произведений двух великих культур. Он пройдет одновременно на сценах Государственного академического Большого театра в Москве и Большого национального театра в Пекине. Зрителей соединит телемост.

12. Сериал "Рассказ служанки", четвертый сезон

На more.tv. Продолжение истории Джун Осборн (Элизабет Мосс). Героиня стала лидером сопротивления, она ведет за собой всех, кто хочет навсегда изменить Республику Галаад. Джун придется бороться и рисковать, встречая новые неожиданные препятствия. Также в онлайн-кинотеатре сериал "Засланец из космоса" - с 8 мая. В центре сюжета - пришелец, который прибывает на Землю, чтобы уничтожить человеческую расу. Он принимает облик врача-отшельника Гарри Вандершпигеля, но избежать контакта с местными не удается, шериф города привлекает его к расследованию убийства. Так самозванец попадает в мир людей, где каждый день грозит ему разоблачением.

13. Сериал "Девушка по вызову", третий сезон

На Амедиатеке с 3 мая. Специалист по нейробиологии из Лондона начинает стремительно завоевывать мир эскорта. Конечно же, такая "подработка" приносит немало полезных знакомств... Также на сервисе сериал "Кровные" - с 5 мая. Британская медицинская комедия о дружбе поневоле. Суровый одиночка Малик ведет непопулярный видеоблог. Однако в его жизни появляется веселая Венди. Странная парочка начинает активно поддерживать друг друга, попутно пытаясь завоевать уважение коллег.

14. Не забываем о кино

В кинотеатре Kion 3 мая выходит фантастический боевик с Николасом Кейджем "Страна чудес Вилли". 4 мая на этой же площадке появится новое мультипликационное фэнтези для всей семьи "Пингвиненок Пороро. Мир динозавров", а 7 мая - сразу две премьеры: приключенческие мультфильмы для всей семьи "100% волк" и "Райя и последний дракон". Для любителей острых ощущений - драматический триллер о стрельбе в детском лагере "Утойя. Выстрелы Брейвика", с 8 мая. На "Кинопоиске" вышел новый фильм Павла Лунгина "Эсав" по одноименной семейной саге Меира Шалева, современная версия библейской притчи об Эсаве и Иакове. В фильме снялись Юлия Пересильд, Харви Кейтель, Ксения Раппопорт, Шира Хаас и другие. На Okko с 7 мая - "Мортал Комбат".