Пушилин: Донбасс готов к диалогу с Киевом

По его словам, Донбасс заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Лидеры ДНР и ЛНР выразили готовность встретить с Зеленским в любом месте на линии соприкосновения.

"Мы об этом заявили публично. Мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом.

Как показали последние месяцы, ситуация может вернуться вновь к полномасштабной эскалации", - отметил Пушилин.

Однако ни сам Зеленский, ни его помощники никогда не выходили с ним на связь ни по одному из возможных каналов. По мнению главы ДНР, президент Украины опасается "получить выстрел в спину", поскольку ситуация на Украине накалена, в стране активно действуют радикальные элементы. Как подчеркнул Пушилин, Киев слишком долго вел политику "расчеловечивания Донбасса".

"Теперь правильнее было бы поговорить с Донбассом. А как они могут теперь поговорить, если они столько всего вылили в отношении Донбасса, в отношении Донецкой, Луганской народной республик. И, безусловно, если бы он пошел на этот шаг, ему стоило бы, наверно, опасаться, то есть получить, как я говорил, пулю в спину", - отметил глава ДНР.

По его словам, представители Донбасса готовы к диалогу в любом формате.

"Давайте видеоконференции, давайте дебаты, причем публичные. Мы к этому готовы. Давайте поговорим, как дальше будем соседствовать, сосуществовать", - заявил Пушилин, добавив, что речь идет именно о сосуществовании, поскольку "республики есть уже".

Он напомнил, что в Минских соглашениях прописано, как добиться мирного урегулирования.

"Но Киев ничего не делает. Что дальше? Продолжать стрелять? Но так не может продолжаться вечно. Семь лет - это очень долго. Нужен диалог, нужен разговор. Зеленский не идет", - отметил Пушилин.

Что касается заявлений украинского президента о необходимости изменить минский формат, то их глава ДНР назвал "пиаром".

"С учетом того, что минские соглашения он не хочет и не может выполнить, и аргументация вся фактически иссякла, которая позволила хоть с какой-то стороны показывать в более-менее приглядном виде, Зеленский пытается теперь вообще поменять форматы", - отметил он.

По словам Пушилина, идеи изменения минских соглашений высказывал в свое время еще Петр Порошенко, "ничего нового в этом нет". Однако ничем хорошим для жителей Донбасса это не закончится.

"Это будет резня, мы в этом убеждены", - уверен Пушилин.