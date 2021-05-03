Пушилин: Донбасс готов к диалогу с Киевом

Новости

Южная Африка ограничит разведение львов в неволе 08:16
Камала Харрис станет первым вице-президентом в музее мадам Тюссо 08:05
Полицейские в США проигнорировали вакцинацию 07:58
Диетолог назвал безвредную для здоровья порцию шашлыка 07:46
Более миллиона россиян поставили прививки от клещевого энцефалита 07:32
Эксперт перечислил риски при покупке долларов 06:48
Открылась продажа льготных билетов для полетов по Хабаровскому краю 06:05
Жители Китая удвоили число майских поездок по стране 05:59
Греческие таверны, рестораны и кафе вернутся к работе 05:45
В Амурской области при строительстве моста нашли икону XVIII века 05:42
Видео: Магаданцы ловили рыбу голыми руками 04:34
В жилом доме на Сахалине произошел пожар 03:46
В Грузии перестал работать общественный транспорт 03:42
Семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы в Вашингтоне 03:27
В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу 02:28
Футболисты "Монако" и "Лиона" устроили драку после матча 01:42
Судно перевернулось у берегов американского Сан-Диего 01:32
У православных верующих началась Светлая седмица после Пасхи 01:10
В Чаде сформировано временное правительство 00:11
На Ростральных колоннах Петербурга зажгли факелы в честь победы "Зенита" 02.05.2021
Семак стал первым тренером "Зенита", выигравшим три чемпионства 02.05.2021
В армии привили от коронавируса 705 тысяч человек 02.05.2021
Директора спортшколы поместили под домашний арест после гибели детей в ДТП 02.05.2021
Более 90 немецких полицейских пострадали в первомайских беспорядках 02.05.2021
Матч "МЮ" и "Ливерпуля" перенесен из-за акции протеста фанатов 02.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
03.05.2021 09:12
Рубрика: В мире

Пушилин: Донбасс готов к диалогу с Киевом

Текст: Юрий Когалов
Власти Донецкой народной республики готовы к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, но до сих пор не получили от него и его представителей никакого намека на желание сесть за стол переговоров. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, Донбасс заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Лидеры ДНР и ЛНР выразили готовность встретить с Зеленским в любом месте на линии соприкосновения.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Лавров: Войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать

"Мы об этом заявили публично. Мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом.

Как показали последние месяцы, ситуация может вернуться вновь к полномасштабной эскалации", - отметил Пушилин.

Однако ни сам Зеленский, ни его помощники никогда не выходили с ним на связь ни по одному из возможных каналов. По мнению главы ДНР, президент Украины опасается "получить выстрел в спину", поскольку ситуация на Украине накалена, в стране активно действуют радикальные элементы. Как подчеркнул Пушилин, Киев слишком долго вел политику "расчеловечивания Донбасса".

"Теперь правильнее было бы поговорить с Донбассом. А как они могут теперь поговорить, если они столько всего вылили в отношении Донбасса, в отношении Донецкой, Луганской народной республик. И, безусловно, если бы он пошел на этот шаг, ему стоило бы, наверно, опасаться, то есть получить, как я говорил, пулю в спину", - отметил глава ДНР.

Фото: Стрингер/РИА Новости
Захарова: Последователи неонацистов чувствуют на Украине полную безнаказанность

По его словам, представители Донбасса готовы к диалогу в любом формате.

"Давайте видеоконференции, давайте дебаты, причем публичные. Мы к этому готовы. Давайте поговорим, как дальше будем соседствовать, сосуществовать", - заявил Пушилин, добавив, что речь идет именно о сосуществовании, поскольку "республики есть уже".

Он напомнил, что в Минских соглашениях прописано, как добиться мирного урегулирования.

"Но Киев ничего не делает. Что дальше? Продолжать стрелять? Но так не может продолжаться вечно. Семь лет - это очень долго. Нужен диалог, нужен разговор. Зеленский не идет", - отметил Пушилин.

Что касается заявлений украинского президента о необходимости изменить минский формат, то их глава ДНР назвал "пиаром".

"С учетом того, что минские соглашения он не хочет и не может выполнить, и аргументация вся фактически иссякла, которая позволила хоть с какой-то стороны показывать в более-менее приглядном виде, Зеленский пытается теперь вообще поменять форматы", - отметил он.

По словам Пушилина, идеи изменения минских соглашений высказывал в свое время еще Петр Порошенко, "ничего нового в этом нет". Однако ничем хорошим для жителей Донбасса это не закончится.

"Это будет резня, мы в этом убеждены", - уверен Пушилин.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19
В Госдуме оценили разработку нового мобильного сервиса МВД против мошенников
Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тесты
В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета