Пушков резко ответил на слова Блинкена о встрече Путина и Байдена

Без изменения позиции Вашингтона в отношении Москвы ни о какой стабилизации отношений говорить не приходится, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Так он прокомментировал в своем Телеграм-канале слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент Джо Байден намерен в ходе личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным поговорить об установлении стабильных отношений между странами.

"Но мы не стремимся к эскалации, мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", - заявил Блинкен.

"Стабилизация предполагает как минимум отказ от ряда санкций и отказ от выставления условий и ультиматумов", - считает Алексей Пушков. Однако из речи госсекретаря США следует, что стабилизация зависит от самой Москвы, отметил он. "Так что никаких сдвигов в позиции Вашингтона, судя по всему, не намечается: это старая песня Вашингтона. Но если США не намерены ничего менять в своей политике, то это не обещает успешных переговоров", - считает сенатор.

Он напомнил, что по вине американской стороны дело дошло уже до отзыва российского посла в Москву и "предложения" Москвы послу США "отправиться поразмыслить над будущим отношений в Вашингтон".

"Если Байден думает о стабилизации при продолжении пропагандистских атак на Россию и абсурдных обвинений в попытках подорвать демократию в США и других странах Запада (только что эту чушь повторила одна из ведущих фигур в демократической партии США Хиллари Клинтон), то стабилизации также не будет", - заявил Пушков.

"И если Байден видит стабилизацию на основе отказа Москвы от поддержки Донбасса или изменения линии России в Сирии, чего давно добивается Вашингтон, то и так перейти к ней не удастся", - добавил он.