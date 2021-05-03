Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания президента, среди них - продление до конца года программы туристического кэшбэка для всех россиян.

"Правительству РФ обеспечить продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года", - говорится в президентских поручениях по итогам Послания, опубликованных на сайте Кремля в понедельник.

Напомним, льготная программа была запущена в прошлом году, ей уже воспользовались около 1 млн россиян. Новый этап стартовал в марте и теперь продлится до конца этого года. Необходимые для этого дополнительные средства в размере 4,7 млрд рублей кабмин уже предусмотрел.

Сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир", при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты.

Еще одно поручение касается детского отдыха. Правительство должно обеспечить "возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50 процентов стоимости оплаченного туристского продукта для детей". Как ранее сообщили в правительстве, из бюджета на эти цели выделяется 5 млрд рублей.

Согласно другому указанию президента, часть стоимости оплаченной путевки будут также возмещать финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих (волонтерских) и творческих инициатив, в том числе проводимых платформой "Россия - страна возможностей".