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03.05.2021 13:44
Рубрика: Власть

Путин поручил продлить программу туристского кешбэка до конца 2021 года

Текст: Екатерина Котова
Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания президента, среди них - продление до конца года программы туристического кэшбэка для всех россиян.

"Правительству РФ обеспечить продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года", - говорится в президентских поручениях по итогам Послания, опубликованных на сайте Кремля в понедельник.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Напомним, льготная программа была запущена в прошлом году, ей уже воспользовались около 1 млн россиян. Новый этап стартовал в марте и теперь продлится до конца этого года. Необходимые для этого дополнительные средства в размере 4,7 млрд рублей кабмин уже предусмотрел.

Сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир", при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты.

Еще одно поручение касается детского отдыха. Правительство должно обеспечить "возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50 процентов стоимости оплаченного туристского продукта для детей". Как ранее сообщили в правительстве, из бюджета на эти цели выделяется 5 млрд рублей.

Согласно другому указанию президента, часть стоимости оплаченной путевки будут также возмещать финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих (волонтерских) и творческих инициатив, в том числе проводимых платформой "Россия - страна возможностей".

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Туризм Послание президента Федеральному Собранию 2021 года Развитие туризма в России

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