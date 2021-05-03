Президент встретил светлый праздник Пасхи по традиции в храме Христа Спасителя.

Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посещает этот храм на Пасхальную службу практически каждый год. Среди исключений - 2020-й. Из-за пандемии праздник тогда глава государства впервые за долгое время встретил не в храме Христа Спасителя, а поставил свечку в небольшой часовне на территории своей резиденции Ново-Огарево. Ведь из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений многие церкви были закрыты для посещения. И в храме Христа Спасителя крестный ход был внутри церкви, без прихожан. Для верующих были организованы онлайн-трансляции. А Путин тогда записал видеообращение, заверив, что все будет хорошо, с Божьей помощью.

В этом году традиция вернулась. И вот около полуночи президент вновь пришел в храм Христа Спасителя. Вместе с ним на Пасхальной службе присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественный молебен совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храм пришли тысячи прихожан.

Владимир Путин также поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. "Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним", - заявил президент в опубликованном на сайте Кремля поздравлении.

Путин отметил плодотворную и востребованную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране. "Сегодня, как это всегда бывало в трудные времена, Церковь направляет свое подвижническое служение на духовную поддержку людей, помогает им выстоять", - подчеркнул президент.