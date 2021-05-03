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Рубрика: Власть

Путин утвердил поручения по Посланию. Главное

Текст: Екатерина Котова
Владимир Путин утвердил поручения по реализации Послания президента. Документ в понедельник опубликован на сайте Кремля. Приводим ключевые указания, которые дал президент по поддержке семей, педагогов, регионов, здоровья населения и развитии туризма.

- Владимир Путин поручил кабинету министров разработать подходы для формирования в стране целостной системы мер поддержки семей с детьми "в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей".

Фото: РИА Новости
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- В августе правительству поручено выплатить семьям с детьми от 6 до 18 лет единовременно по 10 тыс. рублей. При этом для школьников-инвалидов необходимо предусмотреть особый порядок такой выплаты. Доклад о выполнении поручения президент ждет от кабмина до 1 сентября 2021 года.

- С 1 июля этого года доплаты начнут предоставлять неполным семьям. Как говорится в поручении, речь идет о "ежемесячной выплате детям в возрасте от 8 до 17 лет, которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих в соответствии с судебным решением право на получение алиментов и не получающих их, в случае если такие семьи признаны нуждающимися или остаются таковыми после получения алиментов". Размер выплаты составит половину прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе.

- Кабмину совместно с Госдумой поручено внести в законодательство поправки о выплатах родителю, ухаживающему за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно, пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа и условий лечения ребенка (стационарно или амбулаторно). Выплаты будут идти в том числе за счет федерального бюджета.

- С 1 июля необходимо обеспечить выплаты отдельным категориям беременных. Речь идет о ежемесячной выплате в размере 1/2 величины прожиточного минимума "женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации".

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- В каждый нацпроект нужно включить мероприятия по поддержке молодежи. Сделать это кабмин должен в срок до 15 сентября 2021 года.

- Президент поручил с 1 июля приступить к реализации углубленной программы профосмотров и диспансеризаций населения. При этом нужно предусмотреть ее расширение "за счет включения дополнительных инструментальных и лабораторных исследований, в целях увеличения охвата населения всех возрастных групп для своевременного выявления заболеваний, являющихся основными причинами преждевременной смертности населения, а также медицинского обследования граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), на наличие поражений сердечно-сосудистой и иных систем, в том числе органов дыхания", говорится в документе.

- Порядок доплат за кураторство групп в колледжах и техникумах нужно утвердить к 1 июля, а выплачивать их начнут с 1 сентября этого года за счет федерального бюджета. Как уточняется в поручении президента, речь идет о ежемесячном денежном вознаграждении в размере не менее 5 тысяч рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство (кураторство).

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Путин поручил обновить парк школьных автобусов до 2024 года. Речь идет о необходимости дополнительной закупки ежегодно за счет средств федерального бюджета не менее 4 000 новых автобусов отечественного производства.

- Программа туристского кешбэка продлевается до конца 2021 года для всех россиян. Она была запущена в прошлом году, ей уже воспользовались около 1 млн россиян. Новый этап стартовал в марте и теперь продлится до конца этого года. Необходимые для этого дополнительные средства в размере 4,7 млрд рублей кабмин уже предусмотрел.

- Родителям положена компенсация половины стоимости детского отдыха. Правительство должно обеспечить "возмещение гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, 50 процентов стоимости оплаченного туристского продукта для детей". Как ранее сообщили в правительстве, из бюджета на эти цели выделяется 5 млрд рублей.

- Путешествующим по России студентам разрешат проживать в общежитиях вузов во время каникул. "Правительству РФ обеспечить <…> предоставление студентам, путешествующим по России в период каникул, возможности проживать в студенческих кампусах и общежитиях образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования. Доклад - до 1 июня 2021 года", - говорится в поручении.

- Правительству с участием "Газпрома" и региональных властей поручено обеспечить бесплатное доведение газа до участков граждан до 2023 года. "Обеспечить в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки,", - говорится в поручении Владимира Путина.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- К 1 июля президент ждет от кабинета министров доклад о долгосрочных рыночных механизмах, "гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией".

- К 1 июня кабмин должен предоставить регионам бюджетные кредиты на период до 2029 года на погашение задолженностей по коммерческим займам.

- Путин поручил внести поправки о квотировании выбросов в городах с сильным уровнем загрязнения воздуха. Сделать это необходимо правительству совместно с Госдумой в срок до 15 июля 2021 года.

- Президент поручил обеспечить поэтапный переход к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки по принципу "одного окна" в формате "Социальное казначейство" до конца 2022 года.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно оказываться ежедневно и круглосуточно, без необходимости личного присутствия граждан. Кабмин получил указание добиться этого к 2024 году.

- Не менее 24 млрд рублей поручено направить на создание и модернизацию учреждений культуры в муниципалитетах, в том числе на селе. Речь идет о дополнительных ассигнованиях из федерального бюджета в 2021-2024 годах. Деньги пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, включая создание модельных библиотек, а также реконструкцию, капремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев. При этом необходимо предусмотреть "максимальный охват указанных организаций культуры", подчеркнул Путин.

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