На прошедшей неделе было мало политических событий. Внешняя политика - основной поставщик сюжетов для комментов - что-то "подзависла".

Во время "событийного поста" вспоминается Чехов. "Вершинин. Что ж? Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем. Тузенбах. Давайте. О чем?".

О способах заварки чая - т.е. без метафор, о том, как понимать, интерпретировать те самые факты, события.

Я не люблю слово "политолог". По-моему, претензии на научность, подразумевающиеся в этом термине, неосновательны: политика не поддается алгоритмизации, "оцифровке", как и иные сложные виды социального поведения и психологии. Закономерности (не "законы"!) в политике приблизительны, метафоричны, допускают множество интерпретаций. В общем виде описаны еще Макиавелли - современником Галилея, сыгравшим примерно такую роль в политологии, как тот в физике. Вот только строгость их утверждений - принципиально разная.

Кроме того, нет универсальной политологии, слишком многое зависит от традиций разных регионов ("Запад", "Восток" и разные их "смеси", скажем, в нашей Евразии), культур, "скреп" и дискурсов (представьте себе разные физики, с разным набором аксиом и "дискуссии" между учеными!).

Политика - не наука, а искусство возможного, т.е. того, что политик и его окружение таким считают. Тут работает комбинация интуиции, воли, здравого смысла, эмоций, личных и государственных амбиций, корыстных (совсем не всегда денежных!) расчетов, причем "вес" каждого элемента "вычленить и вычислить" невозможно. А в целом - политики играют друг с другом в покер... но без четкого конца партии.

Как же это "анализировать"?

Если "статуя - это камень, от которого отбили все лишнее", то "политический анализ" - отбивание молотком здравого смысла более-менее очевидной лжи и глупости от пиар-глыбы исходной ситуации. При этом легко ошибиться: политики, действия которых разбираешь, как уже сказано, часто поддаются эмоциям, действуют "глупо" (т.е. если оценивать со стороны), против своих интересов и т.д.

Политика не поддается алгоритмизации, "оцифровке", как и иные сложные виды социального поведения и психологии

Приведу два примера своих "предсказаний": неудачный и удачный.

В 2008-м во время максимального обострения конфликта в Юж. Осетии, когда все кричали о неизбежном столкновении, я повторял: "Войны не будет". Почему? Потому что Грузия не сумасшедшая, чтобы нападать на куда более сильную армию России, с гарантией поражения, а Россия не сумасшедшая, чтобы вторгаться в Грузию, провоцируя грандиозный мировой скандал. Если бы война была - то Россия со 100% гарантией выбьет грузинскую армию из Юж. Осетии, но Грузию (часть ее) не захватит - зачем России чужая территория, где к ней будут относиться как к оккупантам? Значит, в итоге, очевидно, все равно сохранится статус-кво, территориально-силовое (геополитическое) равновесие сторон. Если так, то зачем любой стороне начинать?

Я ошибся. Саакашвили - авантюрист, который надеялся, видимо, мгновенным ударом выбить русских из Юж. Осетии, а затем в дело вступают "европосредники", процесс затягивается, руководство России не пойдет на большие жертвы в войне (непопулярно) и прямой конфликт с США и НАТО - в итоге каким-то образом отступит. Саакашвили переоценил свои силы, недооценил противника, принял желаемое за действительное - банальная ошибка политика. Ну, а недооценка авантюризма политика и переоценка его здравого смысла - банальная ошибка аналитика.

Другой пример.

Недавно многие аналитики уверяли, что будет военный конфликт России с Украиной. Военные маневры России - стягивание сил к Украине, Украина тоже собирает силы на границе ДНР и т.д. Я был одним из немногих, кто уверенно говорил, что никакого столкновения не будет. Логика та же, что выше: Украина слабее России и не может "силой захватить" ДНР - ЛНР, а России абсолютно незачем вторгаться в Украину и ради этого "ни за чем" нести военные жертвы и рвать все отношения с ЕС.

Значит - никто воевать не начнет. Вроде вполне очевидно. Но это гневно отвергалось многими политологами, особенно украинскими, яростно уверявшими, что Россия "вторгнется в Украину", да и рядом российских, повторявших, что Украина "нападет на Донбасс".

В чем причина такой аберрации зрения?

Демонизация противника. Украинский официальный дискурс исходит из того, что Россия - "Мордор", совершает агрессивные действия просто потому, что такова природа "Империи зла". Примерно так же про "нацистскую власть" на Украине говорят на многих наших ток-шоу. Т.е. есть "презумпция Абсолютного Зла" - и тогда обычные прагматические расчеты уже не работают.

"Абсолютного добра" в политике вообще нет, не было, не будет - не то ремесло

Я считаю иначе. "Абсолютного добра" в политике вообще нет, не было, не будет - не то ремесло. Но исключительно редко (Гитлер, Пол Пот и т.д.) бывают политики-маньяки, которые в силу своей природы, скреп, идеологии, запрограммированы на Абсолютное Зло - даже вопреки элементарному здравому смыслу. И не стоит впадать в пафос, приписывая эти исключительные качества нашим современникам...

В чем причина таких ошибок политологов? Бэкон говорил о "призраках площади" и "призраках дворца".

Первое выражается в Языке Вражды, который заведомо мешает объективно видеть ситуацию ("у них - шпионы, у нас - разведчики"). Такой язык необходим фанатам и пропагандистам - но он стирает анализ.

Второе - "заказ Площади от Дворца", от разного начальства или от общественного мнения, "своей тусовки". И тогда, часто "по умолчанию", за "анализ" выдается обычная пропаганда.

Очиститься от этих "призраков" бывает сложно, они действуют даже бессознательно. Но избавление от них - первое необходимое, хоть и далеко не достаточное условие для анализа.