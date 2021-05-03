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03.05.2021 14:05
Рубрика: Власть

Электронные паспорта в России появятся не позднее 1 июля 2023 года

Текст: Владимир Баршев
Выдавать электронные паспорта начнут не позднее 1 июля 2023 года. В регионах их можно будет получить по мере технической готовности.

"Планируемый срок начала выдачи паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации на территории субъектов РФ - по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч таких паспортов. Получить их граждане смогут на добровольной основе начиная с 14 лет. Первые счастливчики - обладатели электронных паспортов могут появится в Москве. В столице, в рамках пилотного проекта, их выдача планируют начать до 1 декабря этого года. К этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера.

С правовыми основания пока проблема. Для общественного обсуждения проект постановления правительства был выложен только в марте. Так что сроки для принятия этого документа поджимают.

Напомним, электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту, размером со стандартную банковскую, с фотографией, ФИО и датой рождения. Для его оформления потребуется не только фотография, но еще и отпечатки пальцев. Но информация о них, равно как и адрес регистрации гражданина не будет изображаться на карте. Все это будет содержаться в чипе, зашитом в карту. Планируется также, что в электронный паспорт будет зашита информация и о водительском удостоверении, что позволит возить с собой вместо двух документов - один.

Как сообщили в МВД к концу года планируется запустить мобильное приложение к электронному паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам. Кроме того, по желанию владельца паспорта на микросхеме - чипе, который планируется разместить в электронном паспорте, будет его электронная подпись.

Электронные документы, удостоверяющие личность, планируется ввести не только для российских граждан, но и для иностранцев. Недавно проект документа об этом был размещен МВД на портале проектов нормативных актов.

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