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03.05.2021 11:12
Рубрика: Власть

Собянин: За 25 лет московские спасатели на воде спасли 5 246 человек

Текст: Любовь Проценко

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте в преддверии нового купального сезона отметил, что за 25 лет московские спасатели на воде спасли 5 246 человек.

Он отметил, что Мос­ковской городской поисково-спасательной службе на водных объектах недавно исполнилось 25-лет, а вообще-то традиции спасения на водах в столице насчитывают без малого полтора века.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Он напомнил, что самая первая спасательная станция у Москворецкого моста появилась еще в 1877 году. Сейчас в городе 24 поисково-спасательные станции, на которых работают 332 профессионала. В 2021 году планируется открыть 25-ю поисково-спасательную станцию - "Марьино". Она будет отвечать за безопасность людей, отдыхающих у воды в новых парках "Братеевская пойма" и "Капотня". Завершается также строительство новых зданий для поисково-спасательных станций "Терлецкая" и "Карамышево".

"Ежедневно на смену заступают до 70 спасателей, в том числе 50 водолазов, - рассказал глава города. - За последние четверть века сотрудники МГПСС спасли 5 тыс. 246 человек, из них 289 - с проведением сердечно-легочной реанимации. Оказали первую помощь 16676 пострадавшим".

Город закупил для службы много нового оборудования. Так, суда на воздушной подушке "Славир" и "Джеттер" позволяют ей проводить патрулирование и аварийно-спасательные работы на любой поверхности - на воде, льду, болотистой местности. Новые модели катеров "North Silver Pro" оборудованы отапливаемой рубкой, что позволяет спасателям дольше находиться на воде зимой. Есть современные аварийно-спасательные и водо­лазные средства: телеуправляемый подводный аппарат, водолазный телевизионный комплекс, гидролокаторы, эхолоты и многое другое. В 2015 году впервые была приобретена транспортабельная барокамера, предназначенная для обеспечения безопасности водолазных спусков и работ. В 2019 году у спасателей появились специальные беспилотники для патрулирования водных объектов - по команде оператора они могут снизиться к воде и сбросить утопающему спасательный жилет.

Но главное, в Московской городской поисково-спасательной службе работают настоящие профессионалы, посвятившие себя благородному делу помощи людям, подчеркивает мэр. И заключает: "Огромное им спасибо и спокойных дежурств. Мы и дальше будем заботиться о том, чтобы в их распоряжении были самые современные и эффективные средства спасения". И обращаясь уже к москвичам, отдыхающим на воде и на берегах: "Не забывайте о правилах безопасности на водах".

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