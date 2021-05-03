Власти Москвы пока не будут ослаблять масочно-перчаточный режим

Масочно-перчаточный режим в столице ослаблять пока не собираются, заявил в эфире "Эха Москвы" глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Вероятность отмены режима на данный момент не очень высока, отметил Алексей Немерюк. Он также подчеркнул, что на ношении и масок, и перчаток в общественных местах настаивает Роспотребнадзор. При этом проверки соблюдения режима продолжаются и в магазинах, и в общественном транспорте. Штраф за правонарушение в зависимости от обстоятельств составляет от 4 до 5 тысяч рублей.

Напомним, что масочно-перчаточный режим действует в городе почти целый год. Он был введен, чтобы остановить распространение коронавируса.