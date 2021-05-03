День кондитера: какие сладости из России особенно популярны за рубежом

Новости

Открылась продажа льготных билетов для полетов по Хабаровскому краю 06:05
Жители Китая удвоили число майских поездок по стране 05:59
Греческие таверны, рестораны и кафе вернутся к работе 05:45
В Амурской области при строительстве моста нашли икону XVIII века 05:42
Видео: Магаданцы ловили рыбу голыми руками 04:34
В жилом доме на Сахалине произошел пожар 03:46
В Грузии перестал работать общественный транспорт 03:42
Семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы в Вашингтоне 03:27
В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу 02:28
Футболисты "Монако" и "Лиона" устроили драку после матча 01:42
Судно перевернулось у берегов американского Сан-Диего 01:32
У православных верующих началась Светлая седмица после Пасхи 01:10
В Чаде сформировано временное правительство 00:11
На Ростральных колоннах Петербурга зажгли факелы в честь победы "Зенита" 02.05.2021
Семак стал первым тренером "Зенита", выигравшим три чемпионства 02.05.2021
В армии привили от коронавируса 705 тысяч человек 02.05.2021
Директора спортшколы поместили под домашний арест после гибели детей в ДТП 02.05.2021
Более 90 немецких полицейских пострадали в первомайских беспорядках 02.05.2021
Матч "МЮ" и "Ливерпуля" перенесен из-за акции протеста фанатов 02.05.2021
Около дюжины человек умерли в Финляндии из-за отравления неизвестным веществом 02.05.2021
В Госдуме оценили реакцию Бабиша на слова главы минюста Чехии о взрывах 02.05.2021
Российская команда не попала в призеры гонки «6 часов Спа» 02.05.2021
Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Пасхой 02.05.2021
МВД: 527 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в упрощенном порядке 02.05.2021
В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток в транспорте 02.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
03.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

День кондитера: какие сладости из России особенно популярны за рубежом

Текст: Ольга Дмитренко (Самара) , Александр Филимоненко (Улан-Удэ)
Сегодня, третьего мая, в нашей стране отмечают профессиональный праздник - День кондитера. Даже в пандемию растут экспортные поставки российской кондитерской продукции. Добиться такого успеха на мировых рынках помогают финансовые и нефинансовые меры поддержки нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Корреспонденты "РГ" побывали на кондитерских фабриках.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Карамель для Монголии и Южной Кореи

Кондитерская фабрика "Амта" полвека работает в столице Бурятии - Улан-Удэ. Пять лет назад предприятие, продукция которого известна в регионах Восточной Сибири и Забайкалье, вышло на международный рынок. Бурятские конфеты, карамель, сахарное печенье, зефир и другие сладости оценили и полюбили в Монголии.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Эксперты рассказали, из-за чего могут снизиться цены на сладости

В этом году "Амта" экспортировала туда 131,5 тонны кондитерских изделий. И собирается увеличить поставки. А также освоить новые мировые рынки - Китая и Южной Кореи. В этом предприятию помогают меры поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"В мае 2021 года мы подпишем новые международные контракты благодаря содействию Российского экспортного центра и в частности информационно-сервисной платформы "Мой бизнес", - рассказал "РГ" заместитель коммерческого директора фабрики "Амта" Денис Иванов. - Помощь, получаемая от центра - колоссальная. Его сотрудники подыскивают иностранных партнеров, организуют с ними встречи и переговоры по видеоконференцсвязи".

Только за последние недели прошло уже пять встреч. "А еще, - добавляет директор, - центр берет на себя анализ и маркетинговые исследования рынка. Весь этот большой первичный пласт работы очень важен, поскольку на его основе мы готовим коммерческие предложения".

Кроме того, Российский экспортный центр представляет продукцию предприятия за рубежом, размещая ее в дегустационно-демонстрационных павильонах. Проводит консультации по сертификации сладостей, логистике, таможенному оформлению.

Готовясь к расширению экспорта, предприятие продолжает модернизацию основного производства. "В 2020 году мы приобрели грузовой рефрижератор и седельный тягач для бесперебойных поставок продукции, в том числе на экспорт. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии возместило половину стоимости затрат", - рассказал заместитель гендиректора АО "Каравай", в который входит фабрика "Амта", Алексей Таран.

На предприятии недавно смонтировали новейшую немецкую производственную линию для изготовления грильяжных конфет. В комитете по производству и переработке сельхозпродукции Минсельхозпрода отметили, что половина затрат на оборудование, составивших 40 миллионов рублей, также будет возмещена.

Зефир для Китая и Германии

В Самарской области кондитерскую продукцию экспортирует жигулевская компания "Услада" - победителем окружного этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".

Фото: iStock
Кардиолог: Гипертонию можно лечить вкусной едой

На предприятии в Жигулевске смонтировано восемь производственных линий по выработке более тысячи тонн продукции в месяц. На экспорт идут вафли, зефир и печенье. Сладости из Самарской области полюбились жителям Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси.

В ноябре 2019 года Российский экспортный центр открыл Национальныймагазин российских пищевых товаров на внутрикитайской площадке Tmall.com. И с января 2020 года в магазине размещена продукция кондитерской фабрики "Услада". Компания успешно продается на площадке за счет низкой цены товара и яркой упаковки. Китайская сеть "Сугуо" приняла решение о закупке сладостей. Планируются поставки в тысячу магазинов Шанхая.

Экспорт в структуре продаж компании занимает примерно 30 процентов, а планируется довести его до 40-60 процентов за счет рынков дальнего зарубежья. Предприятие планирует зайти в крупнейшие торговые сети Германии, Турции, Китая. Также компания изучает возможности выхода на рынки Вьетнама и Объединенных Арабских Эмиратов.

Справка "РГ"

Сладкоежки за рубежом особенно любят наши вафли, печенье, пряники и шоколад. В 2020 году внешнеторговый баланс кондитерских изделий увеличился на 9,9 процента. Российские кондитерские компании поставили за рубеж сладкой продукции на 340,5 тысячи тонн больше, чем годом ранее.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ДФО Бурятия Улан-Удэ ПФО Самарская область Самара

Главное сегодня

Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19
В Госдуме оценили разработку нового мобильного сервиса МВД против мошенников
Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тесты
В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая