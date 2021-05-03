День кондитера: какие сладости из России особенно популярны за рубежом

Сегодня, третьего мая, в нашей стране отмечают профессиональный праздник - День кондитера. Даже в пандемию растут экспортные поставки российской кондитерской продукции. Добиться такого успеха на мировых рынках помогают финансовые и нефинансовые меры поддержки нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Корреспонденты "РГ" побывали на кондитерских фабриках.

Карамель для Монголии и Южной Кореи

Кондитерская фабрика "Амта" полвека работает в столице Бурятии - Улан-Удэ. Пять лет назад предприятие, продукция которого известна в регионах Восточной Сибири и Забайкалье, вышло на международный рынок. Бурятские конфеты, карамель, сахарное печенье, зефир и другие сладости оценили и полюбили в Монголии.

В этом году "Амта" экспортировала туда 131,5 тонны кондитерских изделий. И собирается увеличить поставки. А также освоить новые мировые рынки - Китая и Южной Кореи. В этом предприятию помогают меры поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"В мае 2021 года мы подпишем новые международные контракты благодаря содействию Российского экспортного центра и в частности информационно-сервисной платформы "Мой бизнес", - рассказал "РГ" заместитель коммерческого директора фабрики "Амта" Денис Иванов. - Помощь, получаемая от центра - колоссальная. Его сотрудники подыскивают иностранных партнеров, организуют с ними встречи и переговоры по видеоконференцсвязи".

Только за последние недели прошло уже пять встреч. "А еще, - добавляет директор, - центр берет на себя анализ и маркетинговые исследования рынка. Весь этот большой первичный пласт работы очень важен, поскольку на его основе мы готовим коммерческие предложения".

Кроме того, Российский экспортный центр представляет продукцию предприятия за рубежом, размещая ее в дегустационно-демонстрационных павильонах. Проводит консультации по сертификации сладостей, логистике, таможенному оформлению.

Готовясь к расширению экспорта, предприятие продолжает модернизацию основного производства. "В 2020 году мы приобрели грузовой рефрижератор и седельный тягач для бесперебойных поставок продукции, в том числе на экспорт. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии возместило половину стоимости затрат", - рассказал заместитель гендиректора АО "Каравай", в который входит фабрика "Амта", Алексей Таран.

На предприятии недавно смонтировали новейшую немецкую производственную линию для изготовления грильяжных конфет. В комитете по производству и переработке сельхозпродукции Минсельхозпрода отметили, что половина затрат на оборудование, составивших 40 миллионов рублей, также будет возмещена.

Зефир для Китая и Германии

В Самарской области кондитерскую продукцию экспортирует жигулевская компания "Услада" - победителем окружного этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".

На предприятии в Жигулевске смонтировано восемь производственных линий по выработке более тысячи тонн продукции в месяц. На экспорт идут вафли, зефир и печенье. Сладости из Самарской области полюбились жителям Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси.

В ноябре 2019 года Российский экспортный центр открыл Национальныймагазин российских пищевых товаров на внутрикитайской площадке Tmall.com. И с января 2020 года в магазине размещена продукция кондитерской фабрики "Услада". Компания успешно продается на площадке за счет низкой цены товара и яркой упаковки. Китайская сеть "Сугуо" приняла решение о закупке сладостей. Планируются поставки в тысячу магазинов Шанхая.

Экспорт в структуре продаж компании занимает примерно 30 процентов, а планируется довести его до 40-60 процентов за счет рынков дальнего зарубежья. Предприятие планирует зайти в крупнейшие торговые сети Германии, Турции, Китая. Также компания изучает возможности выхода на рынки Вьетнама и Объединенных Арабских Эмиратов.

Справка "РГ"

Сладкоежки за рубежом особенно любят наши вафли, печенье, пряники и шоколад. В 2020 году внешнеторговый баланс кондитерских изделий увеличился на 9,9 процента. Российские кондитерские компании поставили за рубеж сладкой продукции на 340,5 тысячи тонн больше, чем годом ранее.