На Камчатке девочка упала со скалы

В Вилючинске девочка упала со скалы рядом с автозаправкой. Очевидцы сообщили о несчастном случае по номеру 112.

Как пишут в Instagram-аккаунте Единого ситуационно-мониторингового центра Камчатского края, информацию немедленно передали всем службам экстренного реагирования. На место оперативно прибыли медики и спасатели. Ребенка госпитализировали в районную больницу.

Специалисты центра напоминают, что детям опасно находиться на дорогах, у водоемов, в лесу и на улице. Родителям необходимо лучше следить за ними и объяснить правила безопасного поведения.