Новости

Открылась продажа льготных билетов для полетов по Хабаровскому краю 06:05
Жители Китая удвоили число майских поездок по стране 05:59
Греческие таверны, рестораны и кафе вернутся к работе 05:45
В Амурской области при строительстве моста нашли икону XVIII века 05:42
Видео: Магаданцы ловили рыбу голыми руками 04:34
В жилом доме на Сахалине произошел пожар 03:46
В Грузии перестал работать общественный транспорт 03:42
Семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы в Вашингтоне 03:27
В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу 02:28
Футболисты "Монако" и "Лиона" устроили драку после матча 01:42
Судно перевернулось у берегов американского Сан-Диего 01:32
У православных верующих началась Светлая седмица после Пасхи 01:10
В Чаде сформировано временное правительство 00:11
На Ростральных колоннах Петербурга зажгли факелы в честь победы "Зенита" 02.05.2021
Семак стал первым тренером "Зенита", выигравшим три чемпионства 02.05.2021
В армии привили от коронавируса 705 тысяч человек 02.05.2021
Директора спортшколы поместили под домашний арест после гибели детей в ДТП 02.05.2021
Более 90 немецких полицейских пострадали в первомайских беспорядках 02.05.2021
Матч "МЮ" и "Ливерпуля" перенесен из-за акции протеста фанатов 02.05.2021
Около дюжины человек умерли в Финляндии из-за отравления неизвестным веществом 02.05.2021
В Госдуме оценили реакцию Бабиша на слова главы минюста Чехии о взрывах 02.05.2021
Российская команда не попала в призеры гонки «6 часов Спа» 02.05.2021
Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Пасхой 02.05.2021
МВД: 527 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в упрощенном порядке 02.05.2021
В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток в транспорте 02.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
03.05.2021 06:05
Рубрика: Власть

Открылась продажа льготных билетов для полетов по Хабаровскому краю

Текст: Дина Непомнящая

Совершить перелет в пределах Хабаровского края за полцены с 1 мая по 30 сентября включительно смогут молодые люди до 23 лет, мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, а также инвалиды I группы, дети с ограниченными физическими возможностями и сопровождающие их лица. Продажу льготных билетов открыла авиакомпания "Хабаровские авиалинии".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Жители Дальнего Востока смогут купить льготные билеты в феврале

- Субсидированные авиабилеты можно приобрести на регулярные рейсы из Хабаровска в Аян, Чумикан, Чегдомын, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Охотск, Нелькан, Советскую Гавань, Херпучи и Богородское. На перелеты в обратном направлении действуют те же скидки, - пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Такую скидку предоставляют в рамках краевой программы по субсидированию региональных авиаперевозок. Она работает с 2011 года. Вначале совершить полет по льготной цене можно было только в Охотск, Аян и Николаевск-на-Амуре. С 2013 года программу распространили на другие региональные маршруты.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Назван срок, на который вакцина "КовиВак" дает иммунитет к COVID-19
В Госдуме оценили разработку нового мобильного сервиса МВД против мошенников
Голикова объяснила, зачем привитым от COVID-19 сдавать ПЦР-тесты
В России назвали условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
Определились все пары 1/4 финала юниорского ЧМ по хоккею
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"