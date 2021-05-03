Открылась продажа льготных билетов для полетов по Хабаровскому краю

Совершить перелет в пределах Хабаровского края за полцены с 1 мая по 30 сентября включительно смогут молодые люди до 23 лет, мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет, а также инвалиды I группы, дети с ограниченными физическими возможностями и сопровождающие их лица. Продажу льготных билетов открыла авиакомпания "Хабаровские авиалинии".

- Субсидированные авиабилеты можно приобрести на регулярные рейсы из Хабаровска в Аян, Чумикан, Чегдомын, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Охотск, Нелькан, Советскую Гавань, Херпучи и Богородское. На перелеты в обратном направлении действуют те же скидки, - пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Такую скидку предоставляют в рамках краевой программы по субсидированию региональных авиаперевозок. Она работает с 2011 года. Вначале совершить полет по льготной цене можно было только в Охотск, Аян и Николаевск-на-Амуре. С 2013 года программу распространили на другие региональные маршруты.