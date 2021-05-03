В Амурской области при строительстве моста нашли икону XVIII века

В Амурской области при выемке котлована для строительства очередной опоры моста через реку Зея была найдена старинная металлическая икона с изображением святых святые Зосимы и Савватия Соловецких.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, ссылаясь на заявление начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона Виталия Ребизанта, реликвию нашли на глубине 7,5 метров ниже уровня воды, в илистых отложениях. Судя по большим наносам, она пролежала там уже много лет, постепенно опускаясь все глубже под землю.

"Примечательно, что рабочий, обнаруживший икону, сначала принял ее за кусок металла и отбросил в сторону. Но течением воды икону вновь прибило к его ногам. После этого он разглядел предмет более внимательно и понял, что это не просто металл", - рассказал Виталий Ребизант.

Когда строители поняли, что именно им удалось обнаружить, они решили передать находку в инспекцию. Специалистам установили, что это икона XVIII века. Теперь ее направят на историко-культурную экспертизу, чтобы определить ее истинную ценность. А после передадут в Амурский областной краеведческий музей.

Примечательно, что икона была найдена 1 мая. При этом 30 апреля - день памяти изображенных на ней святых, а 2 мая в этом году отмечалась Пасха.