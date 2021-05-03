В жилом доме на Сахалине произошел пожар

В пятиэтажном жилом доме на улице Молодежной в городе Холмске в ночь на понедельник произошел пожар.

"К моменту прибытия пожарного подразделения из подвальных окон шел густой черный дым", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

Как выяснилось, в подвале загорелся мусор. Огонь распространился на площадь в 20 квадратных метров.

Еще до приезда пожарных 20 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Пострадавших не было.

Огнеборцы справились с ситуацией меньше чем за час. В ликвидации ЧП участвовали восемь человек, использовались две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.