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03.05.2021 03:46
Рубрика: Происшествия

В жилом доме на Сахалине произошел пожар

Текст: Дина Непомнящая

В пятиэтажном жилом доме на улице Молодежной в городе Холмске в ночь на понедельник произошел пожар.

Пожар произошел в жилом доме на Садовом кольце в Москве

"К моменту прибытия пожарного подразделения из подвальных окон шел густой черный дым", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

Как выяснилось, в подвале загорелся мусор. Огонь распространился на площадь в 20 квадратных метров.

Еще до приезда пожарных 20 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Пострадавших не было.

Огнеборцы справились с ситуацией меньше чем за час. В ликвидации ЧП участвовали восемь человек, использовались две единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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