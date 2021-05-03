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Рубрика: Общество

Видео: Магаданцы ловили рыбу голыми руками

Текст: Дина Непомнящая

Видеокадры необычной рыбалки выложил в социальные сети житель Магаданской области. 1 мая на побережье Охотского моря в районе бухты Старая Веселая на мелководье оказались тонны живой наваги. Люди собирали ее голыми руками.

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Автор видео заявил, что рыбу надо спасать, хотя, возможно, она еще сможет выжить, если прибудет вода.

Как сообщили в пресс-службе магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, на место событий выезжал полевой отряд специалистов. Вскоре после их приезда начался прилив, и вся оставшаяся после "рыбалки" навага действительно благополучно ушла в море.

Сотрудники ВНИРО отмечают, что ситуация не связана с техногенными причинами. В этот день наблюдались большие перепады вод - 4,5 метра - между полным и малым приливами, из-за чего при отливе лед осел на грунт, и рыба не могла уйти на глубину.

Отмечается, что раньше на Колыме такое неоднократно происходило с тихоокеанской сельдью.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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