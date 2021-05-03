Видео: Магаданцы ловили рыбу голыми руками

Видеокадры необычной рыбалки выложил в социальные сети житель Магаданской области. 1 мая на побережье Охотского моря в районе бухты Старая Веселая на мелководье оказались тонны живой наваги. Люди собирали ее голыми руками.

Автор видео заявил, что рыбу надо спасать, хотя, возможно, она еще сможет выжить, если прибудет вода.

Как сообщили в пресс-службе магаданского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, на место событий выезжал полевой отряд специалистов. Вскоре после их приезда начался прилив, и вся оставшаяся после "рыбалки" навага действительно благополучно ушла в море.

Сотрудники ВНИРО отмечают, что ситуация не связана с техногенными причинами. В этот день наблюдались большие перепады вод - 4,5 метра - между полным и малым приливами, из-за чего при отливе лед осел на грунт, и рыба не могла уйти на глубину.

Отмечается, что раньше на Колыме такое неоднократно происходило с тихоокеанской сельдью.