За сутки в России подтверждено 8489 случаев COVID-19 в 82 регионах

За прошедшие сутки в 82 регионах России подтверждено 8489 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2635
- 2 Санкт-Петербург 704
- 3 Псковская область 77
- 4 Республика Саха (Якутия) 97
- 5 Московская область 641
- 6 Ульяновская область 89
- 7 Республика Карелия 44
- 8 Орловская область 52
- 9 Новгородская область 41
- 10 Воронежская область 150
- 11 Пензенская область 84
- 12 Ярославская область 80
- 13 Курская область 68
- 14 Астраханская область 61
- 15 Ивановская область 60
- 16 Калининградская область 60
- 17 Брянская область 70
- 18 Архангельская область 62
- 19 Ростовская область 227
- 20 Тверская область 68
- 21 Калужская область 54
- 22 Кировская область 68
- 23 Липецкая область 61
- 24 Смоленская область 50
- 25 Саратовская область 129
- 26 Республика Крым 101
- 27 Иркутская область 123
- 28 Ленинградская область 89
- 29 Белгородская область 74
- 30 Нижегородская область 147
- 31 Тамбовская область 46
- 32 Республика Чувашия 55
- 33 Севастополь 20
- 34 Самарская область 141
- 35 Рязанская область 49
- 36 Костромская область 27
- 37 Владимирская область 56
- 38 Курганская область 34
- 39 Волгоградская область 101
- 40 Красноярский край 114
- 41 Пермский край 103
- 42 Республика Хакасия 20
- 43 Тульская область 55
- 44 Республика Калмыкия 10
- 45 Республика Мордовия 29
- 46 Республика Коми 28
- 47 Удмуртская Республика 50
- 48 Оренбургская область 65
- 49 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- 50 Вологодская область 37
- 51 Челябинская область 106
- 52 Тюменская область 46
- 53 Алтайский край 69
- 54 Мурманская область 21
- 55 Ханты-Мансийский автономный округ 47
- 56 Забайкальский край 29
- 57 Кабардино-Балкарская Республика 23
- 58 Республика Бурятия 26
- 59 Омская область 51
- 60 Новосибирская область 72
- 61 Свердловская область 111
- 62 Камчатский край 8
- 63 Республика Башкортостан 96
- 64 Кемеровская область 63
- 65 Карачаево-Черкесская Республика 11
- 66 Ставропольский край 62
- 67 Республика Марий Эл 15
- 68 Томская область 23
- 69 Сахалинская область 10
- 70 Республика Ингушетия 10
- 71 Амурская область 15
- 72 Республика Адыгея 8
- 73 Краснодарский край 92
- 74 Хабаровский край 20
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 10
- 76 Магаданская область 2
- 77 Республика Алтай 3
- 78 Республика Дагестан 42
- 79 Приморский край 23
- 80 Республика Татарстан 39
- 81 Республика Тыва 3
- 82 Чеченская Республика 9
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 831 744 случая (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Магаданская область, Республика Тыва 0,02%
- 3. Мурманская область, Сахалинская область, Хабаровский край 0,04%
За последние сутки подтверждено 336 смертей:
- Москва 58
- Санкт-Петербург 34
- Московская область 15
- Нижегородская область 14
- Краснодарский край 12
- Воронежская область 10
- Пермский край 10
- Самарская область 10
- Алтайский край 10
- Тульская область 9
- Свердловская область 9
- Красноярский край 9
- Ульяновская область 8
- Удмуртская Республика 7
- Иркутская область 7
- Орловская область 6
- Волгоградская область 6
- Смоленская область 5
- Ленинградская область 5
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 5
- Курская область 4
- Липецкая область 4
- Вологодская область 4
- Ставропольский край 4
- Челябинская область 4
- Новосибирская область 4
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Крым 3
- Севастополь 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Чувашия 3
- Белгородская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Калининградская область 2
- Мурманская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Татарстан 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Амурская область 2
- Калужская область 1
- Республика Коми 1
- Архангельская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Саратовская область 1
- Республика Алтай 1
- Омская область 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 111 198 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 367 человек:
- Москва 1408
- Санкт-Петербург 755
- Московская область 402
- Ростовская область 200
- Псковская область 194
- Нижегородская область 179
- Воронежская область 155
- Самарская область 139
- Свердловская область 120
- Саратовская область 115
- Иркутская область 104
- Челябинская область 101
- Калининградская область 98
- Курская область 97
- Красноярский край 95
- Волгоградская область 91
- Новгородская область 86
- Ульяновская область 86
- Ярославская область 81
- Кировская область 75
- Пензенская область 75
- Ленинградская область 74
- Оренбургская область 73
- Архангельская область 71
- Алтайский край 70
- Краснодарский край 69
- Ивановская область 67
- Удмуртская Республика 63
- Калужская область 56
- Пермский край 55
- Брянская область 54
- Владимирская область 54
- Тульская область 53
- Кемеровская область 53
- Омская область 53
- Республика Чувашия 52
- Орловская область 49
- Республика Карелия 48
- Рязанская область 47
- Тюменская область 44
- Вологодская область 43
- Республика Дагестан 42
- Кабардино-Балкарская Республика 38
- Ханты-Мансийский автономный округ 35
- Республика Башкортостан 31
- Хабаровский край 30
- Курганская область 26
- Республика Коми 25
- Республика Мордовия 25
- Ставропольский край 24
- Республика Марий Эл 19
- Смоленская область 18
- Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- Липецкая область 16
- Тверская область 15
- Республика Адыгея 14
- Белгородская область 13
- Амурская область 13
- Костромская область 12
- Республика Крым 12
- Астраханская область 12
- Чеченская Республика 11
- Новосибирская область 11
- Томская область 10
- Республика Бурятия 10
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Республика Тыва 9
- Республика Калмыкия 8
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Забайкальский край 7
- Сахалинская область 7
- Севастополь 6
- Тамбовская область 5
- Республика Татарстан 5
- Камчатский край 5
- Приморский край 4
- Мурманская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Республика Ингушетия 2
- Магаданская область 2
- Республика Алтай 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 450 289