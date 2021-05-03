За сутки в России подтверждено 8489 случаев COVID-19 в 82 регионах

За прошедшие сутки в 82 регионах России подтверждено 8489 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2635

2 Санкт-Петербург 704

3 Псковская область 77

4 Республика Саха (Якутия) 97

5 Московская область 641

6 Ульяновская область 89

7 Республика Карелия 44

8 Орловская область 52

9 Новгородская область 41

10 Воронежская область 150

11 Пензенская область 84

12 Ярославская область 80

13 Курская область 68

14 Астраханская область 61

15 Ивановская область 60

16 Калининградская область 60

17 Брянская область 70

18 Архангельская область 62

19 Ростовская область 227

20 Тверская область 68

21 Калужская область 54

22 Кировская область 68

23 Липецкая область 61

24 Смоленская область 50

25 Саратовская область 129

26 Республика Крым 101

27 Иркутская область 123

28 Ленинградская область 89

29 Белгородская область 74

30 Нижегородская область 147

31 Тамбовская область 46

32 Республика Чувашия 55

33 Севастополь 20

34 Самарская область 141

35 Рязанская область 49

36 Костромская область 27

37 Владимирская область 56

38 Курганская область 34

39 Волгоградская область 101

40 Красноярский край 114

41 Пермский край 103

42 Республика Хакасия 20

43 Тульская область 55

44 Республика Калмыкия 10

45 Республика Мордовия 29

46 Республика Коми 28

47 Удмуртская Республика 50

48 Оренбургская область 65

49 Ямало-Ненецкий автономный округ 18

50 Вологодская область 37

51 Челябинская область 106

52 Тюменская область 46

53 Алтайский край 69

54 Мурманская область 21

55 Ханты-Мансийский автономный округ 47

56 Забайкальский край 29

57 Кабардино-Балкарская Республика 23

58 Республика Бурятия 26

59 Омская область 51

60 Новосибирская область 72

61 Свердловская область 111

62 Камчатский край 8

63 Республика Башкортостан 96

64 Кемеровская область 63

65 Карачаево-Черкесская Республика 11

66 Ставропольский край 62

67 Республика Марий Эл 15

68 Томская область 23

69 Сахалинская область 10

70 Республика Ингушетия 10

71 Амурская область 15

72 Республика Адыгея 8

73 Краснодарский край 92

74 Хабаровский край 20

75 Республика Северная Осетия-Алания 10

76 Магаданская область 2

77 Республика Алтай 3

78 Республика Дагестан 42

79 Приморский край 23

80 Республика Татарстан 39

81 Республика Тыва 3

82 Чеченская Республика 9 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 831 744 случая (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Магаданская область, Республика Тыва 0,02%

3. Мурманская область, Сахалинская область, Хабаровский край 0,04% За последние сутки подтверждено 336 смертей: Москва 58

Санкт-Петербург 34

Московская область 15

Нижегородская область 14

Краснодарский край 12

Воронежская область 10

Пермский край 10

Самарская область 10

Алтайский край 10

Тульская область 9

Свердловская область 9

Красноярский край 9

Ульяновская область 8

Удмуртская Республика 7

Иркутская область 7

Орловская область 6

Волгоградская область 6

Смоленская область 5

Ленинградская область 5

Оренбургская область 5

Пензенская область 5

Курская область 4

Липецкая область 4

Вологодская область 4

Ставропольский край 4

Челябинская область 4

Новосибирская область 4

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Республика Крым 3

Севастополь 3

Республика Башкортостан 3

Республика Чувашия 3

Белгородская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Калининградская область 2

Мурманская область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Татарстан 2

Кемеровская область 2

Республика Бурятия 2

Амурская область 2

Калужская область 1

Республика Коми 1

Архангельская область 1

Республика Калмыкия 1

Астраханская область 1

Республика Дагестан 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Чеченская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Саратовская область 1

Республика Алтай 1

Омская область 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Хабаровский край 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 111 198 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 367 человек: Москва 1408

Санкт-Петербург 755

Московская область 402

Ростовская область 200

Псковская область 194

Нижегородская область 179

Воронежская область 155

Самарская область 139

Свердловская область 120

Саратовская область 115

Иркутская область 104

Челябинская область 101

Калининградская область 98

Курская область 97

Красноярский край 95

Волгоградская область 91

Новгородская область 86

Ульяновская область 86

Ярославская область 81

Кировская область 75

Пензенская область 75

Ленинградская область 74

Оренбургская область 73

Архангельская область 71

Алтайский край 70

Краснодарский край 69

Ивановская область 67

Удмуртская Республика 63

Калужская область 56

Пермский край 55

Брянская область 54

Владимирская область 54

Тульская область 53

Кемеровская область 53

Омская область 53

Республика Чувашия 52

Орловская область 49

Республика Карелия 48

Рязанская область 47

Тюменская область 44

Вологодская область 43

Республика Дагестан 42

Кабардино-Балкарская Республика 38

Ханты-Мансийский автономный округ 35

Республика Башкортостан 31

Хабаровский край 30

Курганская область 26

Республика Коми 25

Республика Мордовия 25

Ставропольский край 24

Республика Марий Эл 19

Смоленская область 18

Ямало-Ненецкий автономный округ 17

Липецкая область 16

Тверская область 15

Республика Адыгея 14

Белгородская область 13

Амурская область 13

Костромская область 12

Республика Крым 12

Астраханская область 12

Чеченская Республика 11

Новосибирская область 11

Томская область 10

Республика Бурятия 10

Карачаево-Черкесская Республика 9

Республика Тыва 9

Республика Калмыкия 8

Республика Северная Осетия - Алания 7

Забайкальский край 7

Сахалинская область 7

Севастополь 6

Тамбовская область 5

Республика Татарстан 5

Камчатский край 5

Приморский край 4

Мурманская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Республика Ингушетия 2

Магаданская область 2

Республика Алтай 1

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 450 289