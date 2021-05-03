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03.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8489 случаев COVID-19 в 82 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в 82 регионах России подтверждено 8489 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2635
  • 2 Санкт-Петербург 704
  • 3 Псковская область 77
  • 4 Республика Саха (Якутия) 97
  • 5 Московская область 641
  • 6 Ульяновская область 89
  • 7 Республика Карелия 44
  • 8 Орловская область 52
  • 9 Новгородская область 41
  • 10 Воронежская область 150
  • 11 Пензенская область 84
  • 12 Ярославская область 80
  • 13 Курская область 68
  • 14 Астраханская область 61
  • 15 Ивановская область 60
  • 16 Калининградская область 60
  • 17 Брянская область 70
  • 18 Архангельская область 62
  • 19 Ростовская область 227
  • 20 Тверская область 68
  • 21 Калужская область 54
  • 22 Кировская область 68
  • 23 Липецкая область 61
  • 24 Смоленская область 50
  • 25 Саратовская область 129
  • 26 Республика Крым 101
  • 27 Иркутская область 123
  • 28 Ленинградская область 89
  • 29 Белгородская область 74
  • 30 Нижегородская область 147
  • 31 Тамбовская область 46
  • 32 Республика Чувашия 55
  • 33 Севастополь 20
  • 34 Самарская область 141
  • 35 Рязанская область 49
  • 36 Костромская область 27
  • 37 Владимирская область 56
  • 38 Курганская область 34
  • 39 Волгоградская область 101
  • 40 Красноярский край 114
  • 41 Пермский край 103
  • 42 Республика Хакасия 20
  • 43 Тульская область 55
  • 44 Республика Калмыкия 10
  • 45 Республика Мордовия 29
  • 46 Республика Коми 28
  • 47 Удмуртская Республика 50
  • 48 Оренбургская область 65
  • 49 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • 50 Вологодская область 37
  • 51 Челябинская область 106
  • 52 Тюменская область 46
  • 53 Алтайский край 69
  • 54 Мурманская область 21
  • 55 Ханты-Мансийский автономный округ 47
  • 56 Забайкальский край 29
  • 57 Кабардино-Балкарская Республика 23
  • 58 Республика Бурятия 26
  • 59 Омская область 51
  • 60 Новосибирская область 72
  • 61 Свердловская область 111
  • 62 Камчатский край 8
  • 63 Республика Башкортостан 96
  • 64 Кемеровская область 63
  • 65 Карачаево-Черкесская Республика 11
  • 66 Ставропольский край 62
  • 67 Республика Марий Эл 15
  • 68 Томская область 23
  • 69 Сахалинская область 10
  • 70 Республика Ингушетия 10
  • 71 Амурская область 15
  • 72 Республика Адыгея 8
  • 73 Краснодарский край 92
  • 74 Хабаровский край 20
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 10
  • 76 Магаданская область 2
  • 77 Республика Алтай 3
  • 78 Республика Дагестан 42
  • 79 Приморский край 23
  • 80 Республика Татарстан 39
  • 81 Республика Тыва 3
  • 82 Чеченская Республика 9

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 831 744 случая (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Магаданская область, Республика Тыва 0,02%
  • 3. Мурманская область, Сахалинская область, Хабаровский край 0,04%
За последние сутки подтверждено 336 смертей:
  • Москва 58
  • Санкт-Петербург 34
  • Московская область 15
  • Нижегородская область 14
  • Краснодарский край 12
  • Воронежская область 10
  • Пермский край 10
  • Самарская область 10
  • Алтайский край 10
  • Тульская область 9
  • Свердловская область 9
  • Красноярский край 9
  • Ульяновская область 8
  • Удмуртская Республика 7
  • Иркутская область 7
  • Орловская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Смоленская область 5
  • Ленинградская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Пензенская область 5
  • Курская область 4
  • Липецкая область 4
  • Вологодская область 4
  • Ставропольский край 4
  • Челябинская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Крым 3
  • Севастополь 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Чувашия 3
  • Белгородская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Калининградская область 2
  • Мурманская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Татарстан 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Амурская область 2
  • Калужская область 1
  • Республика Коми 1
  • Архангельская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Астраханская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Саратовская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Омская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 111 198 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 367 человек:
  • Москва 1408
  • Санкт-Петербург 755
  • Московская область 402
  • Ростовская область 200
  • Псковская область 194
  • Нижегородская область 179
  • Воронежская область 155
  • Самарская область 139
  • Свердловская область 120
  • Саратовская область 115
  • Иркутская область 104
  • Челябинская область 101
  • Калининградская область 98
  • Курская область 97
  • Красноярский край 95
  • Волгоградская область 91
  • Новгородская область 86
  • Ульяновская область 86
  • Ярославская область 81
  • Кировская область 75
  • Пензенская область 75
  • Ленинградская область 74
  • Оренбургская область 73
  • Архангельская область 71
  • Алтайский край 70
  • Краснодарский край 69
  • Ивановская область 67
  • Удмуртская Республика 63
  • Калужская область 56
  • Пермский край 55
  • Брянская область 54
  • Владимирская область 54
  • Тульская область 53
  • Кемеровская область 53
  • Омская область 53
  • Республика Чувашия 52
  • Орловская область 49
  • Республика Карелия 48
  • Рязанская область 47
  • Тюменская область 44
  • Вологодская область 43
  • Республика Дагестан 42
  • Кабардино-Балкарская Республика 38
  • Ханты-Мансийский автономный округ 35
  • Республика Башкортостан 31
  • Хабаровский край 30
  • Курганская область 26
  • Республика Коми 25
  • Республика Мордовия 25
  • Ставропольский край 24
  • Республика Марий Эл 19
  • Смоленская область 18
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • Липецкая область 16
  • Тверская область 15
  • Республика Адыгея 14
  • Белгородская область 13
  • Амурская область 13
  • Костромская область 12
  • Республика Крым 12
  • Астраханская область 12
  • Чеченская Республика 11
  • Новосибирская область 11
  • Томская область 10
  • Республика Бурятия 10
  • Карачаево-Черкесская Республика 9
  • Республика Тыва 9
  • Республика Калмыкия 8
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Забайкальский край 7
  • Сахалинская область 7
  • Севастополь 6
  • Тамбовская область 5
  • Республика Татарстан 5
  • Камчатский край 5
  • Приморский край 4
  • Мурманская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Республика Ингушетия 2
  • Магаданская область 2
  • Республика Алтай 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 450 289

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