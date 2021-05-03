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03.05.2021 11:12
Рубрика: Происшествия

В Чувашии семь человек пострадали в массовом ДТП

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: Пресс-служба МВД по Чувашии Фото: Пресс-служба МВД по Чувашии
Фото: Пресс-служба МВД по Чувашии

Семь человек, включая двоих детей, доставлены в больницу столицы Чувашии после ДТП с участием четырех автомобилей.

Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области
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Как сообщили в МВД по региону, авария произошла утром 3 мая на Западном подъезде к Чебоксарам. По предварительным данным, 69-летний водитель "Нивы" выехал на встречную полосу, где задел Chevrolet Cruze. После произошло лобовое столкновение с Nissan Almera, в который затем врезалась "Лада-Калина".

Дети в возрасте трех и одного года ехали в салоне Nissan. У них предварительно диагностированы ушибы.

В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары

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