В Чувашии семь человек пострадали в массовом ДТП

Семь человек, включая двоих детей, доставлены в больницу столицы Чувашии после ДТП с участием четырех автомобилей.

Как сообщили в МВД по региону, авария произошла утром 3 мая на Западном подъезде к Чебоксарам. По предварительным данным, 69-летний водитель "Нивы" выехал на встречную полосу, где задел Chevrolet Cruze. После произошло лобовое столкновение с Nissan Almera, в который затем врезалась "Лада-Калина".

Дети в возрасте трех и одного года ехали в салоне Nissan. У них предварительно диагностированы ушибы.

В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.