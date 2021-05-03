В Иркутске вновь произошло землетрясение

На юге Иркутской области вновь зафиксировали ощутимое землетрясение. По данным Европейско - Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на территории Монголии в районе озера Хубсугул на глубине 10 километров. Магнитуда подземных толчков достигала 5,6, интенсивность - 8,5 баллов в Монголии.

В Иркутске интенсивность землетрясения ощущалась примерно в 4 балла.

Напомним, с сентября прошлого года по январь нынешнего жители Иркутской области ощутили три сильных землетрясения, произошедших в Байкальской рифтовой зоне. После последнего, зафикисированного 12 января, в течение нескольких суток последовало более сотни афтершоков. Весной в районе Хубсугула регулярно фиксировались подземные толчки.