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03.05.2021 18:40
Рубрика: Общество

Мамина пятница

Сотрудницам администрации Кемеровской области сократят рабочую неделю
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8446)
Власти Кузбасса установили сокращенную рабочую неделю для сотрудниц администрации регионального правительства, воспитывающих несовершеннолетних детей. Всех остальных работодателей призывают последовать этому примеру.

С 1 июня по 31 августа по пятницам мамы (в том числе и взятых под опеку и попечительство ребятишек), в отличие от коллег-чиновников мужского пола, будут работать с 8.30 до 15.00. Соответствующее постановление на днях подписал губернатор области. В документе говорится, что при этом за женщинами, уходящими домой на несколько часов раньше, будет сохранена средняя заработная плата. Короткая пятница, по мысли автора инициативы, даст дополнительные возможности для воспитания и развития детей.

Фото: iStock
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А второй пункт постановления гласит: рекомендовать применение вышеописанной практики руководителям не только органов государственной власти и местного самоуправления Кузбасса, но и организаций всех форм собственности. Только следует обеспечить условия, способствующие сохранению производственного процесса.

К слову, с аналогичным обращением к работодателям области обратились и депутаты местного парламента.

Надо сказать, что эта мера поддержки сотрудниц региональной администрации декларируется уже давно - с конца 1990-х. И ежегодно областное руководство рекомендует всем взять свой опыт на вооружение. Там, где режим работы позволяет.

"А вот как насчет работников детского сада? Смогут ли они летом уходить домой в пятницу пораньше?" - такой вопрос прозвучал во время отчетной пресс-конференции губернатора. И он ответил, что, к сожалению, если в садиках замены сотрудникам нет, им придется работать весь день. Либо руководителям образовательных учреждений следует по возможности перегруппировать и перестроить трудовой график, чтобы женщины могли со спокойной душой уделять больше времени детям.

Ну а на практике все нередко получается по-иному (и об этом пишут в комментариях к новостям про короткую пятницу): "подаренные" мамам часы компенсируются за счет удлинения всех остальных рабочих дней и сокращения обеденных перерывов.

Компетентно

Анна Юфа, юрист:

- Согласно положениям трудового законодательства, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Порядок исчисления нормы рабочего времени на месяц, квартал, год, в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю подробно определяется действующим приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 г. № 588н.

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Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена законодателем лишь для отдельных категорий работников - несовершеннолетних, учащихся, инвалидов, работников вредных производств. Женщины-матери в отдельную категорию не выделены. Законодательство предусматривает возможность установления неполного рабочего времени. Работодатель обязан устанавливать его по просьбе беременной женщины, одного из родителей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи. Кроме того, законодатель запретил дискриминацию в сфере труда (ст. 3 ТК РФ). Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости, в частности, от пола. Таким образом, подобная инициатива властей, бесспорно, жест красивый, но не соответствующий трудовому законодательству.

Подготовила Наталья Козлова

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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