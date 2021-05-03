В Черкесске около 10 тысяч человек остались без водоснабжения

В Черкесске произошла авария на водоводе из асбестоцемента Д500-мм. В результате произошло ограничение водоснабжения западной части города, а также в селе Дружба и ауле Псыж.

"В зону ограничения вошли объекты административно-хозяйственного назначения, медицинские учреждения, многоквартирные дома, а также частный сектор", - сообщает пресс-служба администрации Черкесска.

Всего без воды остались около 10 тысяч человек. Администрация города и МЧС организовала подвоз воды. Для жителей города организована горячая линия +7(8782)220-26-06.

Ремонтные работы на водоводе ведутся в усиленном режиме.