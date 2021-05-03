Туризм становится одним из опорных направлений развития экономики Северного Кавказа. "Эльбрус, Чегет, Казбек и другие вершины Кавказского хребта не только создают неповторимый облик, но и формируют условия для развития рекреационных центров мирового уровня, - заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. - Работа по созданию таких центров правительством начата".

Государственные инвестиции в развитие курортов Северного Кавказа составят около 60 млрд руб. "Дополнительные бюджетные инвестиции надо ограничивать суммой 20-25 млрд руб., этого достаточно для создания стартовых условий", - сказал Юрий Трутнев. Вместе с уже вложенными 36 млрд рублей в комплексы "Архыз", "Ведучи", "Эльбрус" общий объем превысит 60 млрд руб. На эти деньги, считает вице-премьер, должны быть построены дороги, подведены коммуникации, созданы условия, при которых инвесторам будет выгодно вкладывать деньги во всесезонные курорты Кавказа.

При этом в высокой степени готовности находится только "Архыз", признал вице-премьер, над остальными работа продолжается. Он уверен, что создавать и обеспечивать работу туристических комплексов надо прежде всего за счет частных инвестиций. "Наша задача - найти выгодные для государства и приемлемые для частных компаний механизмы привлечения инвестиций, - отметил Юрий Трутнев. - Правительство готово принимать участие в строительстве необходимой инфраструктуры: дорог, линий электропередач, систем водоснабжения". Получить права на пользование земельными участками, необходимыми для строительства гостиниц, ресторанов, на пользование уже созданной за счет государства инфраструктурой должны те компании, которые большую часть работы готовы провести за свой счет.

Развитие индустрии отдыха и гостеприимства на Северном Кавказе станет частью нацпроекта "Туризм"

Вице-премьер поручил минэкономразвития разработать прозрачный и эффективный механизм привлечения инвестиций, минимизирующий затраты федерального бюджета и гарантирующий строительство всесезонных рекреационных центров мирового уровня.