Собрание депутатов Ненецкого автономного округа обратилось в минюст с просьбой наделить МФЦ сельских населенных пунктов правом регистрировать браки. Сейчас влюбленные пары из отдаленных поселков вынуждены ездить на церемонию в ЗАГС Нарьян-Мара. Учитывая, что дорог в регионе мало, людям приходится лететь на самолетах и вертолетах и тратить на дорогу десятки тысяч рублей.

- Браки в селах перестали регистрировать в начале двухтысячных. А у нас в регионе много таких населенных пунктов, до которых только самолетом можно долететь и билеты стоят по 8-10 тысяч. У многих семей просто нет материальной возможности накопить на билеты и реализовать свое право вступить в брак, - говорит член регионального штаба ОНФ, депутат парламента НАО Александр Чурсанов.

Проблем из-за этого, по словам парламентария, много. Без штампов в паспорте пары не могут претендовать на многие госпрограммы, им не дают совместные кредиты или ипотеку, открыт вопрос с наследованием имущества, да и если случится беда, мужа или жену в реанимацию не пустят, ведь по документам они - чужие друг другу люди.

В регионе ищут способ упростить влюбленным бракосочетание. Рассматривается несколько способов. В идеале, по мнению Чурсанова, было бы наделить правом регистрации сельские МФЦ. Сейчас для отдаленных территорий единое окно для получения услуг стало настоящим спасением. Но это полномочия федерального центра. Второй путь - отправлять сотрудников ЗАГСа Нарьян-Мара в командировки в села. И хотя в селах региона живут чуть больше 10 тысяч человек, на все свадьбы не наездишься.

Третий путь - субсидирование авиаперелетов для молодоженов. Сейчас такие программы в регионе есть. Людям оплачивают перелеты в Нарьян-Мар, например, в больницу на обследование, субсидируют не только сам авиабилет, но и проживание в гостинице. Но новую льготу, по словам Чурсанова, бюджету региона потянуть будет сложно.

Проблема бракосочетаний есть не только в НАО. Пары не могут пожениться в отдаленных селах по всей стране. Например, в Республике Коми в селе Мутный Материк, где проживает тысяча жителей, влюбленным надо ехать в Усинск за 300 километров. Дорог здесь тоже нет, есть вертолет, билет стоит 2,5 тысячи рублей в один конец. Заместитель главы администрации Мутного Материка Елена Коваленко говорит, что многие сельчане выезжают в Усинск раз в год, а то и реже.

- Когда 20 лет назад у нас забрали эти полномочия, люди поначалу возмущались, потом привыкли, - говорит Елена Коваленко. - Кто-то решил жить гражданским браком, кто-то копит деньги на поездку.

Стоит отметить, что ехать в город сельчанам нужно, не только чтобы пожениться, но и чтобы развестись. В существующих условиях расторгают браки самые стойкие. Поэтому в отдаленных территориях мало не только свадеб, но и разводов.