Под Архангельском в Северной Двине утонули четыре человека и собака

Под Архангельском на реке Северная Двина около острова Оброшня перевернулась моторная лодка, в которой находились не менее четырех человек и собака. Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", заявили в пресс-службе ведомства.

Удалось узнать некоторые подробности. ЧП произошло 1 мая около 18 часов. Опрокидывание лодки заметили очевидцы и сразу позвонили в спасательную службу.

Обнаружили тело женщины в жилете, скорее всего, она погибла от переохлаждения. Уже известно, что ей 21 год. Нашли также пустую лодку, еще один жилет и погибшую собаку. Спасатели продолжают искать остальных пропавших.

Следователи выясняют причины и обстоятельства трагедии, назначили экспертизы.