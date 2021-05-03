Российские ювелиры вышли на международную digital-платформу

Изделия российских ювелиров и мастеров художественных промыслов издревле славились по всему миру. Не теряют они популярности и сегодня. Их охотно покупают в странах СНГ, Германии, США, ОАЭ, в Гонконге, Турции и Японии.

Выход российских ювелиров на мировые рынки облегчает нацпроект "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого работает Российский экспортный центр (РЭЦ). Он софинансирует и сопровождает участие в выставках за рубежом, что очень помогает российским предприятиям на начальном этапе экспортной деятельности.

Броши на экспорт

Благодаря помощи Центра поддержки экспорта Владимирской области изделия покровского ювелирного завода Pokrovsky Jewelry ("Золотые купола") сегодня представлены на digital-платформе Europages для продвижения услуг компаний и поиска партнеров по бизнесу в Европе и мире.

"Российский экспортный центр и региональный центр помогли нам успешно представить нашу продукцию на ювелирных выставках в Гонконге и Японии", - рассказала руководитель отделения развития ювелирного завода Юлия Трофимова.

По ее словам, сегодня покровский ювелирный завод поставляет свои дизайнерские украшения из золота и серебра со вставками в Беларусь, Казахстан, Латвию, Германию, Болгарию, ОАЭ. Недавно был заключен контракт с партнерами из Молдовы.

"В нашем ассортименте - более двадцати тысяч моделей, и каждый месяц мы выпускаем новые коллекции. Кстати, больше всего иностранных покупателей впечатляют наши броши", - говорит Юлия Трофимова.

В центре поддержки экспорта Владимирской области рассказали, что покровские ювелиры сотрудничают с ним не первый год - в частности, специалисты предприятия проходили обучение в школе экспорта РЭЦ. Остается добавить, что завод успешно регулярно участвует в международных выставках и становился призером регионального конкурса "Экспортер года".

Мебель в янтаре

Далеко за пределами России известны мебель, предметы интерьера и аксессуары калининградской мануфактуры "Емельянов & сыновья", инкрустированные балтийским янтарем. Их охотно покупают в странах СНГ, Германии, США, ОАЭ, Гонконге, Турции.

В прошлом году предприятие, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, сумело нарастить экспортные поставки практически в два раза, став одним из победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Экспортер года 2020".

"Мы давно присоединились к нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" и успешно пользуемся предложенными нам мерами поддержки, - рассказывает директор мануфактуры Илья Емельянов. - Например, компенсацией расходов на участие в зарубежных выставках в 2017-2019 годах. Тогда мы не только нашли потенциальных покупателей, партнеров и агентов, но и заключили ряд соглашений о сотрудничестве, получили возможность провести комплексную аналитику ассортимента коллег, а также оценить тенденции международного рынка. Усиленная работа над продуктом и грамотная презентация наших возможностей на этих выставках дала хороший экспортный прирост показателей в 2020 году".

Другой блок нацпроекта связан с развитием новых экспортных направлений. Речь идет, в частности, о Китае - одном из ключевых мировых потребителей продукции с янтарем. Следует пояснить, что в рамках стратегии развития янтарной отрасли РФ янтарщики должны обеспечить переработку 85 процентов "солнечного камня" на территории Калининградской области, где он и добывается. Однако попасть на китайские прилавки производителям готовых изделий непросто - мешают и высокие пошлины, и различные факторы, связанные с правилами торговой деятельности. Поэтому без поддержки экспортерам не обойтись.

- Российский экспортный центр и Центр поддержки предпринимательства Калининградской области оказывают нам содействие в организации "экспортного окна", - продолжает Илья Емельянов. - А именно в размещении информации на электронных торговых площадках, в поиске агентов, которые будут представлять наши интересы в Китае. Это невероятно сложный процесс. И господдержка даст нам возможность качественно презентовать уникальный для рынка КНР продукт мануфактуры, рассказать о народно-художественных промыслах и ручном труде и, возможно, найти потенциальных партнеров.