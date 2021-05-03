Театр имени Андрея Миронова продолжит дело Рудольфа Фурманова

Санкт-Петербургский Театр имени Андрея Миронова осиротел - 9 апреля ушел из жизни его основатель и бессменный руководитель, народный артист России Рудольф Фурманов. О продолжении его дел, сохранении наследия, деятельности театра, перспективах уникальной Национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро" и полюбившейся многим телепередачи "Театральная гостиная" говорили деятели театра на пресс-конференции в Петербурге. Проходила она в онлайн-формате.

Участвовали художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, корифей БДТ имени Товстоногова, народный артист СССР Олег Басилашвили, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, директор театра "Мюзик-холл" Юлия Стрижак. На видеосвязи с журналистами были и московские артисты: Сергей Безруков, Мария Миронова, Ольга Остроумова, Юлия Рутберг, Михаил Пореченков, Анатолий Белый, Юлия Пересильд, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Желали семье Рудольфа Фурманова, его театру сил и говорили, что готовы прийти на помощь, если потребуется. Предлагали свое видение дальнейших премии и телепередач без него, "хотя заменить Рудика с его харизмой невозможно". Ольга Остроумова предложила наградить этой премией - посмертно - и самого основателя: "Он первый, кто достоин ее", и посвятить первую без Фурманова "Театральную гостиную" именно ему.

Игорь Золотовицкий - еще и директор московского Дома актера, сказал, что в этом пространстве можно играть спектакли, проводить выездные передачи "Театральной гостиной", вручать премию имени Андрея Миронова. "Мы одна театральная семья - Москва и Петербург, можем осуществлять совместные проекты".

Как заметил Валерий Фокин, "три оригинальных, уникальных "кита" создал Рудик, и он был бы счастлив, если бы все его детища сохранили, это было бы самой большой наградой для него".

Слово взял сын Рудольфа Фурманова - Влад Фурман, главный режиссер Театра имени Андрея Миронова:

- Я подхватываю дело отца в руководстве театром и вижу для себя цель - сохранение той модели, которую он создал в конце 1980-х годов, - модели негосударственного контрактного репертуарного театра, которая за 30 с лишним лет существования доказала, что она жизнеспособна. В планах у отца - больших, на годы вперед - было дальнейшее развитие традиций русского психологического театра, нам предстоит и дальше заниматься этим. Сейчас мы работаем в обычном режиме, каждый день поднимаем занавес.

Рудольф Фурманов. Фото: Театр имени Андрея Миронова

В планах театра - постановка шекспировского "Гамлета", ее осуществит Влад Фурман. Режиссер Вадим Милков-Товстоногов взял комедию Кальдерона "Дама-невидимка" (в театре идут его спектакли "Рюи Блаз" и "Соломенная шляпка"). К гастролям в Москве, которые состоятся в начале июня, восстанавливают спектакль "Сорок первый" по повести Бориса Лавренева - с новым составом, молодыми актерами (постановка Влада Фурмана 2000 года под названием "Дорога в рай" была успешной).

Телепрограмму "Театральная гостиная Рудольфа Фурманова", выходившую на канале "Санкт-Петербург", закрывать не будут. Вероятно, изменят ее формат, ведь другого такого ведущего в Петербурге нет. Например, актеры молодые и среднего поколения будут общаться друг с другом, брать интервью у своих коллег - сверстников и выдающихся мастеров.

В 2021 году президентом премии "Фигаро" стал Сергей Безруков, сменивший на этом посту народного артиста РФ Валентина Гафта, ушедшего из жизни в декабре 2020 года. По-прежнему ее будут проводить каждый год. "Отец был предан актерам, актеры преданы своей профессии. Он оставил большое наследие - начиная с 1950-х годов, когда работал на концертных площадках, в театрализованных программах, в которых принимали участие лучшие актеры страны из разных театров. Только он мог собрать это актерское братство - это уже музейный вклад, история нашей культуры. Мы будем развивать его дело, привлекать к участию молодежь, делать мастер-классы. В перспективе создание центра актерского искусства", - рассказал Влад Фурман.

- То, что Влад Фурман подхватит дело отца, это очень важно, - считает Сергей Безруков. - Важно сохранить в память о Рудике и уникальном гении Андрее Миронове и премию "Фигаро", где наши великие мастера определяют, кто лучший в актерской профессии. Рудик объединял нас, очень трепетно относился к нам, как отец родной, и мы должны беречь то, что было, увековечить его память.

Валерий Фокин говорил о тех же задачах: сохранение уникальности театра Фурманова, который зрители любят, сохранение премии и телепрограммы. По его словам, коллектив в театре рабочий, дееспособный, Влад Фурман знает, как устроен театр, поставил несколько спектаклей. Есть и еще в руководстве преданные театру люди - Елена Феофанова, которая много лет была помощником Рудольфа Давыдовича. Они разберутся с организационным устройством.

- Репертуарная политика театра была окрашена индивидуальностью Рудика, человека особого, яркого, моторного. Повторить все, что он создал, - неправильно. И делать новый авторский репертуарный театр - тоже не очень правильно. Значит, надо найти какую-то золотую середину, чтобы сохранить художественное разнообразие, возможность приглашения актеров, - заметил Фокин.

Премию "Фигаро" Фокин назвал совершенно уникальной историей, которую обязательно нужно сохранить. "Что важно, Министерство культуры РФ обещает поддерживать ее материально. Она вышла за рамки нашего города, стала общероссийской, ее полюбили артисты, зрители, деятели театра. Еще одно уникальное явление, аналогов которому нет, Петербург в этом смысле лидирует,- "Театральная гостиная". Коллекцию особых, потрясающих людей, любимых зрителями, собрал Рудик на телеэкране. Как они раскрывались в беседах с ним, рассказывали вещи, которые люди не знали - и это дело необходимо продолжить".

- Такие люди - редкость, их уход подчеркивает пустоту и безжизненность того места, которое они занимали, - отметил Олег Басилашвили. - Сколько сил затратил Рудик, сделав из ничего, на пустом месте такой театр! Созданный его талантом, безумной неукротимостью желания, направленного на любовь к русскому театральному искусству, совершенно необычный по форме, он выделялся на фоне многих театров. У меня большие надежды на Влада. Он человек талантливый, несомненно, знаю его по многим театральным и телевизионным работам.

Говорил Басилашвили и о людях, которые всегда остаются за занавесом, за кулисами и очень помогали своему шефу: Елена Феофанова, его помощница по всем делам театра, водитель Миша, верный оруженосец. О дочери Фурманова - Лизе: "Дай бог, чтобы осуществилась ее и Рудика мечта - она стала бы актрисой и работала в этом театре. Рудик был бы счастлив".

Дословно

Юлия Рутберг, народная артистка России, актриса Театра им. Вахтангова:

- Самый главный талант Рудольфа Давыдовича в жизни - невероятная любовь к артистам, он носил их на руках. Конечно, у него был безупречный вкус. Он обожал театр, всю жизнь служил ему. Достаточно зайти в его кабинет, чтобы понять, глядя на фотографии, кого он впустил в свою душу, кому поклонялся. Это его личный Русский музей, какие там лица! Рудик помнил "стариков", соединял в премии имени Андрея Миронова, своего кумира, наших удивительных корифеев с молодыми артистами, которые уже успели что-то сделать в жизни.

Юлия Пересильд, заслуженная артистка России, лауреат премии Президента РФ:

- Рудик (простите, что я так называю Рудольфа Давыдовича, но он сам разрешал так называть его) был удивительным человеком. Где нам, молодым артистам, можно сегодня вот так посидеть рядом с большими, великими артистами, как Юлия Борисова, послушать, что они говорят, поучиться у них? Это все для нас делал Рудик, приглашая в Петербург на церемонию премии "Фигаро". Это необходимо продолжать. Как и встречи в "Театральной гостиной". Я готова помогать во всем, если потребуется.

Анатолий Белый, заслуженный артист России, актер МХТ им. Чехова:

- Я был поражен масштабом личности этого человека, преданно и свято служившего театру, хранителя времени, нашей памяти. Рудольф Давыдович бережно хранил воспоминания и основал уникальный театр. Театр имени Андрея Миронова - это отдельная страница нашего российского театра. Верю, что он будет жить дальше и хочу пожелать команде театра успехов, процветания, доброго зрителя, новых свершений, открытий.