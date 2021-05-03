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03.05.2021 12:23
Рубрика: Происшествия

В Мурманске собаки нанесли 9-летней девочке более ста укусов

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)

В Мурманске возле одного из домов по улице Фестивальной две собаки напали на девочку, 2012 года рождения. На теле, лице и конечностях ребенка зафиксировали более сотни укусов. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за которых допущено нападение животных на ребенка.

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Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Мурманской области, девочку госпитализировали. Напавшие на нее две собаки не имели чипов. Следователи изъяли одежду ребенка, записи камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей ЧП.

В ходе следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственных за контроль численности и чипирование бездомных животных. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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