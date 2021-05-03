В Петербурге из-за сильного ветра закрыли сады и парки

В Санкт-Петербурге временно закрылись сады, парки и скверы. Такое решение принял комитет по благоустройству из-за прогноза об усилении ветра до 17 метров в секунду.

В частности, недоступны для посетителей следующие сады: Никольский, Екатерининский, Лопухинский, Овсянниковской, Таврический, Юсуповский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Сан-Галли и Веры Слуцкой. Также закрыты скверы Галины Старовойтовой и на улице Декабристов, 22.

Сотрудники комитета обратились к петербуржцам и гостям города с просьбой быть осторожнее и не парковать машины под деревьями, пока погода не наладится.

С предупреждением об ухудшении погодных условий выступило и ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Спасатели отметили, что, кроме порывов ветра, в городе ожидаются мокрый снег и дождь.