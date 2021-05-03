Украине предрекли разрушительный ответ РФ за блокаду Крыма

В ответ на водную блокаду Крыма Россия способна разрушить экономику Украины. С таким предупреждением, как передает РИА Новости, выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

Он подчеркнул, что лишая жителей полуострова доступа к пресной воде, Киев нарушает международное право, и тем не менее он пытается ставить ультиматумы, выдвигать условия. По словам Червоненко, действия властей Украины подпадают под понятие экологического и гуманитарного геноцида. "Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок?" - поинтересовался экс-депутат, выступая в эфире телеканала "Наш". По его мнению, это легко можно сделать, отключив Украине электричество. Для этого достаточно перекрыть поставки с Белорусской АЭС.

Напомним, Украина обеспечивала 85 процентов поставок пресной воды в Крым. В 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Северо-Крымский канал был перекрыт. В последние годы воду в Крыму добывали из подземных источников. Из-за малого количества осадков в последний год пришлось серьезно ограничить подачу воды в дома.

На прошлой неделе рабочая группа Госсовета РК направила в ФСБ и СКР заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности украинских организаторов перекрытия Северо-Крымского канала и многочисленных блокад Крыма. Объем материального ущерба от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала превысил один триллион рублей.