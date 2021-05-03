Новости

Названа страна - лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19 20:59
В Астраханской области в лобовом ДТП пострадали девять человек 20:13
Постпред РФ при ЕС разъяснил европейцам причины введения российских санкций 20:09
"Спартак" определился с новым главным тренером 20:01
Выбросы загрязненных частиц могут ухудшить мышление пожилых людей 19:56
Посол РФ: Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в ближайшие месяцы 19:47
В Германии арестованы создатели крупнейшего сайта по насилию над детьми 19:37
Дуда: Возможность вступления Украины в НАТО обсудят на саммите в июне 19:35
В Бурятии при сходе лавины погиб человек 19:30
Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав древневосточных церквей 19:27
На трассе под Екатеринбургом МЧС предотвратили взрыв 18:58
Уоррен Баффет назвал имя своего преемника 18:22
В Германии одобрили план снятия части ограничений для привитых от ковида 18:09
Актера Олега Вавилова увезли в больницу со спектакля 17:58
В Дании отказались от использования вакцины Johnson & Johnson 17:55
Умер актер из "Весны на Заречной улице" Жан Мельников 17:43
Госдума за неделю подготовит план реализации Послания президента 17:27
Генпрокуратура Армении завела дело о двойном гражданстве президента 16:57
В Черкесске около 10 тысяч человек остались без водоснабжения 16:40
Назван самый богатый человек в России 16:31
Британия может отменить правило социального дистанцирования с 21 июня 16:28
Мишустин назначил Тетенькина замглавы Минприроды РФ 16:25
Селихов будет защищать ворота "Спартака" в матче против "Арсенала" 15:45
Путин поручил выплатить в августе по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет 15:36
Съемочная группа фильма "Пункт пропуска" попала в базу сайта "Миротворец" 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
Дачникам напомнили о штрафах за нелегальные колодцы и сорняки на участке
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
В Минтруде рассказали, как стать ветераном труда
03.05.2021 20:13
Рубрика: Происшествия

В Астраханской области в лобовом ДТП пострадали девять человек

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МВД России по Астраханской области Фото: Пресс-служба МВД России по Астраханской области
Фото: Пресс-служба МВД России по Астраханской области

В Астраханской области в столкновении легковых автомобилей пострадали девять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей.

Фото: РИА Новости
Жители Волгограда простились с погибшими в ДТП спортсменками

Как сообщает пресс-служба МВД региона, авария произошла на федеральной трассе Р-22 "Каспий" между селами Поды и Старица. 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen, во время обгона грузовика выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Kia Rio.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водители и семь пассажиров. Все они были доставлены в больницу. У трехлетнего мальчика и его сестры диагностированы ушибы и закрытая черепно-мозговая травма. Две женщины, находившиеся в салоне второй иномарки, получили серьезные травмы и госпитализированы в реанимацию.

Сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Черноярскому району Астраханской области выясняют все обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

Россиянам порекомендовали срочно покинуть Непал
Власти Москвы пока не будут ослаблять масочно-перчаточный режим
Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС
Пушилин: Донбасс готов к диалогу с Киевом
За сутки в России подтверждено 8489 случаев COVID-19 в 82 регионах
СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов
Как не стать жертвой атаки пранкеров