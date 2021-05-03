В Астраханской области в лобовом ДТП пострадали девять человек

В Астраханской области в столкновении легковых автомобилей пострадали девять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, авария произошла на федеральной трассе Р-22 "Каспий" между селами Поды и Старица. 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen, во время обгона грузовика выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Kia Rio.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водители и семь пассажиров. Все они были доставлены в больницу. У трехлетнего мальчика и его сестры диагностированы ушибы и закрытая черепно-мозговая травма. Две женщины, находившиеся в салоне второй иномарки, получили серьезные травмы и госпитализированы в реанимацию.

Сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Черноярскому району Астраханской области выясняют все обстоятельства произошедшего.